شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FTC: ضحايا الاحتيال بالعملات المشفرة فقدوا أكثر من مليار دولار منذ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، أنه منذ بداية عام 2021، أبلغ أكثر من 46 ألف شخص عن خسارة أكثر من مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

ووفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، قال ما يقرب من نصف أولئك الذين فقدوا عملتهم الرقمية في عملية احتيال إن الأمر بدأ بإعلان أو منشور أو رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي العام الماضي، كان جنون العملات المشفرة في أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار في نوفمبر.

ووفقًا للتقارير، تعد وسائل التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة مزيجًا قابلاً للاشتعال للاحتيال، حيث يمثل 575 مليون دولار في "فرص الاستثمار الزائفة" حوالي نصف جميع الخسائر المتعلقة بالاحتيال في العملة الرقمية.

وما يقرب من أربعة من كل عشرة دولارات يتم فقدها في عملية احتيال متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي تم فقدها في عملة مشفرة، أكثر بكثير من أي طريقة دفع أخرى، مع Instagram وFacebook وWhatsApp وTelegram هي منصات الوسائط الاجتماعية الأكثر استخدامًا في مثل هذه الحالات، كما يقول التقرير.

وكان متوسط ​​الخسارة الفردية 2600 دولار، وكانت أفضل العملات المشفرة المستخدمة للدفع للمحتالين هي البيتكوين والقيط والأثير، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.