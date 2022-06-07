شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعتيم صورة على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المؤكد أنك ستصادف تلك الصور على صور ملفات تعريف Instagram و WhatsApp التي تحتوي على خلفيات غير واضحة بشكل مذهل.

هل سبق لك أن حاولت تطبيق نفس الشيء في صورك؟ حسنًا، أنت لا تطلب من تلك الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) الضخمة إضافة خلفية ضبابية وجميلة، حيث جعلت أحدث طرازات iPhone الأمر أسهل ويمكن بسهولة إضافة خلفية ضبابية إلى الصور.

إذا كنت لا تعرف كيفية تعتيم صورة على iPhone ، فاتبع هذه الخطوات السهلة أدناه واجعل صورك تبدو أكثر جاذبية ووقاحة مع هذه الميزة الرائعة لـ iPhone.

1. انقر فوق تطبيق الكاميرا وافتحه على جهاز iPhone الخاص بك.

2. تصفح من خلال العناوين أعلى زر الغالق واضغط على Portrait.

3. بعد النقر على زر Portrait ، ستظهر مجموعة إضافية من الخيارات والتي ستذكر ضوء الاستوديو والضوء الطبيعي وضوء المحيط وغيرها.

4. قم بإحضار كاميرا iPhone الخاصة بك إلى الموضوع واتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

5. عندما يحلل الوضع الرأسي أن موضوعك مثالي ويبرر جميع مربعات الاختيار، سيتحول لون الشعار إلى اللون الأصفر.

6. الآن اضغط على زر الغالق.