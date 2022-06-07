شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تسعى لإحراز تقدم كبير فى بناء محطتها الفضائية تيانجونج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مهمة شنتشو -14 الصينية بنجاح إلى محطة الفضاء تيانجونج الصينية مساء أمس الأحد وفقا ل سي إن إن، حيث وصل طاقم المركبة الفضائية المكون من ثلاثة أشخاص إلى تيانجونج وحدة طاقم "Harmony of the Heavens" بعد الإطلاق من مركز إطلاق القمر الصناعي Jiuquan فى صحراء Gobi .

ويمثل الوصول بداية إقامة لمدة ستة أشهر في المحطة لرواد فضاء البعثة والتي ستشهد محاولة الصين لإحراز تقدم كبير نحو الانتهاء من محطة الفضاء التابعة لها تيانجونج، وفقا لتقرير engadged.

وتأمل الدولة في الانتهاء من بناء المحطة بحلول نهاية العام، وفى الشهر المقبل ستطلق أول وحدتين معملتين ستعملان على توسيع قدرات Tiangong، وستتبع الأخيرة فى أكتوبر.

وستسمح الوحدات لرواد الفضاء الصينيين بإجراء أبحاث حول الجاذبية الصغرى وعلوم الحياة، بعد أن أكملت البلاد أول نشاط لها على الإطلاق جنبا إلى جنب في الفضاء العام الماضي، وسيقوم طاقم شنتشو -14 بإجراء عدة نشاطات خارج المركبة لتحضير المحطة للتوسع، ومن بين رواد الفضاء الثلاثة ليو يانغ وهى أول امرأة صينية تصل إلى الفضاء منذ ما يقرب من عقد من الزمان خلال مهمة شنتشو -9 في البلاد.

وبمجرد اكتماله، سيكون الهيكل على شكل حرف T بأكمله حوالي خمس حجم محطة الفضاء الدولية، ومع إقامة طويلة الأمد لثلاثة رواد فضاء وفقًا لرويترز تستكشف الصين إمكانية السماح لرحلات الفضاء التجارية بزيارة تيانجونج.

كما دعت وكالات الفضاء الدولية لزيارة المحطة، وكان الإطلاق الناجح لشنتشو -14 ينهي أسبوعًا حافلًا بالسفر إلى الفضاء، حيث تستعد وكالة ناسا لبدء اختبارها الجيل القادم من صاروخ SLS مرة أخرى وBlue Origin بنجاح واستكمال طاقمها الخامس فى رحلة يوم السبت المقبل.