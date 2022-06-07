شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ستجّهز مدارسها بحواسب مزودة ببرمجيات مطورة محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات الروسية أن طلاب المدارس في البلاد سيحصلون على حواسب لوحية مجهزة ببرمجيات مطورة محليا حسبما نقل موقع RT.

وحول الموضوع قال وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، ماكسوت شادايف: "طلاب المدارس في روسيا سيحصلون على حواسب لوحية تعمل بأنظمة Aurora المطورة محليا".

ونقلت القناة الرسمية التابعة للوزارة عن شادايف قوله "نحن نفهم أن الخطوة الثانية بعد تجهيز المدارس الروسية بشبكات Wi-Fi هي تزويد المدارس بالحواسب اللوحية، ونحن نناقش هذا الأمر مع الشركات الروسية، ونناقش الإطار الزمني لظهور هذه الأجهزة التي ستكون مجهزة بأنظمة Aurora أو بنظامي تشغيل".

وأضاف الوزير"من الضروري تطوير تطبيق موحد للهواتف الذكية سيكون مخصصا للمعلمين في المدارس الروسية أيضا، وليعمل مع أنظمة Aurora وأنظمة أندرويد، وهذا التطبيق يجب أن يكون قادرا على عرض البيانات التي تتعلق بعلامات الطلاب وبواجباتهم المنزلية، وبشكل مباشر دون تأخير زمني".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام Aurora هو نظام تشغيل للحواسب والأجهزة المحمولة، مطوّر عن الأنظمة التي كانت تعمل بها أجهزة نوكيا سابقا، ومملوك حاليا من قبل شركة Rostelecom التي أطلقت عدة نماذج من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.