شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوين باس تتراجع عن جهود التوظيف وسط تراجع للعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كبير مسئولي الموارد البشرية L.J. Brock أن "كوين باس" توقف مؤقتًا تعيين موظفين جدد، بالإضافة إلى إلغاء العديد من عروض العمل التي تم قبولها بالفعل من قبل العمال المحتملين وذلك فى مذكرة نشرت علي موقع الشركة، مشيرًا إلى "ظروف السوق الحالية وجهود تحديد أولويات الأعمال الجارية".

ويأتي هذا التحول مع استمرار سوق العملات المشفرة في الاتجاه الهبوطي، مما يؤدي إلى سحب العملات المستقرة التي يُفترض أنها ثابتة والمرتبطة بعملة أو سلعة ورقية.

وبدأت Coinbase في إبطاء التوظيف في منتصف شهر مايو للتأكد من أن الشركة "في أفضل وضع للنجاح أثناء وبعد الانكماش الحالي" ، ولكن هذه الخطوة أوقفت التوظيف تمامًا. يلاحظ بروك أن التجميد سيؤثر أيضا الموظفين المعينين ليحلوا محل العمال الذين يتركون الشركة. وهو يستثني من تم تعيينهم لشغل أدوار في "الأمان والامتثال" حسبما نقل موقع ذا فيرج.

تتعامل Coinbase أيضًا مع استجابة باهتة لسوق NFT الاجتماعي الذي أطلقته على نطاق واسع في مايو، وفقًا لبيانات من Dune Analytics التي شاهدها The Motley Fool، قام 4132 شخصًا بشراء NFT على المنصة في غضون 19 يومًا من إطلاقها، وبلغ إجمالي المبيعات 875000 دولار، أو ما متوسطه 46000 دولار في اليوم، لا يساعد أن مبيعات NFT آخذة في الانخفاض ككل، حيث انخفضت إلى حوالي 19000 عملية بيع أسبوعيًا في بداية مايو، مقابل 225000 مبيعات NFT في سبتمبر.

ليس من الواضح عدد عروض العمل التي ألغتها Coinbase، يقول بروك إن الأفراد المتضررين سيستفيدون من "سياسة الفصل السخية" الخاصة بـ Coinbase وسيحصلون على إمكانية الوصول إلى مركز المواهب مع موارد وظيفية مختلفة، بما في ذلك التدريب على المقابلات ومراجعة السيرة الذاتية وفرص التواصل.

التغيير في Coinbase ترك بعض الموظفين المحتملين يعانون، يقول شخصان على الأقل تم تعيينهما بواسطة Coinbase أنهما قد يفقدان تأشيرة OPT (تدريب عملي اختياري) بسبب العرض الذي تم إلغاؤه، يقول آخرون إنهم تلقوا بريدًا إلكترونيًا يطمئنهم بأنهم لن يفقدوا وظيفتهم المقبولة حديثًا بسبب تباطؤ التوظيف في الشركة، فقط لتلقي رسالة بريد إلكتروني غير شخصية لإعلامهم بعرض تم إلغاؤه بعد أسابيع.

"ربما تكون قد رأيت هذا الأسبوع أن Coinbase قد نشرت منشور مدونة خارجي يعلن عن نيتنا في إبطاء عملية التوظيف حتى نتمكن من إعادة ترتيب أولويات احتياجات التوظيف لدينا مقابل أهدافنا التجارية ذات الأولوية القصوى"، هذا ما جاء في البريد الإلكتروني الأولي لـ Coinbase إلى الموظفين الجدد، "أولاً وقبل كل شيء، أردت أن أوضح أننا ما زلنا متحمسين للغاية بشأن انضمامك إلى Coinbase ولن نقوم بإلغاء عروض أي موظف وقع بالفعل أو تلقوا عرضًا منا."

عززت Coinbase موظفيها كجزء من خطتها لتوظيف 2000 موظف في عام 2022، قائلة إنها توقعت "فرصًا هائلة للمنتجات في المستقبل من Web3" في ذلك الوقت، يكشف أحدث تقرير عن الأرباح أن Coinbase أضاف 1218 موظفًا في الربع الأول من عام 2022 وحده، وبذلك يصل إجمالي عدد الموظفين إلى 4948.

وصرح بروك في الرسالة: "على الرغم من أننا لم نتخذ هذا القرار باستخفاف، إلا أنه قرار حصيف نظرًا لظروف السوق"، "سنواصل تقييم جميع خياراتنا للتنقل بمسؤولية في Coinbase خلال الدورة الحالية."

ويُعد تجميد التوظيف في Coinbase مؤشرًا على الظروف الأكثر برودة في سوق العملات المشفرة ، وكذلك عمليات التسريح التي تمت في الشركات الأخرى على بلوكتشين.

الأمر نفسه ينطبق على Rain ، وهي بورصة عملات كبيرة مقرها الشرق الأوسط، والتي قامت أيضًا بتسريح العشرات من الموظفين.

في الأسبوع الماضي، وصف البائع الشهير جيم تشانوس Coinbase بأنه "مبالغ في تقديره بشكل كبير" على بودكاست Crypto Critics Corner (عبر Fortune)، ويتوقع أن يكون سعر سهمها "في منتصف فترة المراهقة" بحلول نهاية هذا العام، تراجعت أسهم Coinbase بنسبة 9.7 في المائة بعد الإعلان عن أنباء تجميد التوظيف يوم الجمعة.