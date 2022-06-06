تهديد جديد من إيلون ماسك بإنهاء صفقة تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سهم شركة "تويتر" اليوم بأكثر من 4%، وذلك بعدما اتهم الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الشركة بمقاومة وإحباط حقه في الحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة.

واعتبر ماسك أن ذلك يعد انتهاكاً واضحاً لشروط الصفقة.

وبحسب رجل الأعمال الأمريكي، فإن "تويتر" رفضت تقديم البيانات اللازمة لتسهيل تقييمه الخاص لعدد الحسابات المزيفة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن محامي الملياردير الأمريكي قال في رسالة إلى كبير المسئولين القانونيين بـ "تويتر"، إنه يحق لماسك الحصول على البيانات المطلوبة، وأنه ليس مطلوبا منه شرح مبرراته لطلب البيانات.

وعقب ذلك سجل سهم شركة "تويتر" تراجعا في التعاملات، ووفقاً لبيانات موقع "بلومبرج" فقد انخفض سهم "تويتر" بنسبة 4.06%.

وفي مايو الماضي، أعلن ماسك أن صفقة شراء "تويتر"، البالغة قيمتها 44 مليار دولار، لن تمضي قدما حتى الحصول على مزيد من المعلومات حول عدد الحسابات المزيفة.