شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن ميزة "Live Activities" بنظام التشغيل iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن التغييرات التي سيجريها iOS 16 على الإشعارات، وهو التحديث الأهم للمنطقة منذ إصدار iOS 12 في عام 2018، حيث سمح هذا التحديث بالتجميع التلقائي لإشعارات التطبيق، ولكن الآن، مع iOS 16، أصبح أكثر تنظيمًا.

وبحسب ما ذكرته أبل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين الآن، فهناك تحديث لشاشة القفل ، قابل للتخصيص بالكامل باستخدام الأدوات التي تبدو تمامًا مثل مضاعفات أبل Watch، تنتقل الإشعارات في شاشة القفل الآن من الأسفل ويمكن إخفاؤها في الجزء السفلي من شاشة القفل.

Live Activities هي ميزة جديدة يمكنها تثبيت الإشعارات مثل نتائج المباريات الرياضية الحية على شاشة القفل نفسها، وأيضًا ، يمكن أن تظل أداة التشغيل الآن الجديدة في الجزء السفلي ثابتة ، بعيدًا عن الطريق في الجزء السفلي ويمكن توسيعها.

كانت إشعارات أيفون، تاريخيًا، نظامًا مُدارًا بشكل رهيب، ومع التغييرات الجديدة ، بدأت أبل أخيرًا في اللحاق بنظام Android من خلال طريقة متعددة الاستخدامات لإدارة الإشعارات.