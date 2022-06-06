شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم تطبيق iMessage بتعديل الرسائل والتراجع عن الإرسال ومميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة أبل مميزات جديدة في تطبيق الرسائل لمحادثات iMessage بما في ذلك القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، حيث سيتمكن المستخدمين من تعديل الرسائل المرسلة والتراجع عن إرسال الرسائل بالكامل ووضع علامة على المحادثات المقروءة على أنها غير مقروءة.

وقالت أبل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين المنعقد الآن، :"استغرقت القدرة على تحرير الرسائل المرسلة والتراجع عنها وقتًا طويلاً ، وتجعل iMessage يصل إلى السرعة مع تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى مثل WhatsApp، هذا يعني أيضًا أن Apple تغلبت على Twitter على زر التحرير".

كما تعمل iMessage أيضًا على دمج SharePlay مباشرةً ، لذلك لا تحتاج إلى بدء مكالمة FaceTime لمشاركة نشاط مثل مشاهدة فيلم معًا، وتقوم Apple أيضًا بتحديث ميزات الإملاء للمساعدة في كتابة الرسائل بصوتك، ويمكنك الآن إملاء النص وتحريره بإصبعك في وقت واحد ، وهو مفيد للتصحيحات السريعة.

وستصل ميزات iMessage الجديدة هذه كجزء من iOS 16 هذا الخريف، ومن المفترض أن جميع المشاركين في سلسلة رسائل iMessage سيحتاجون إلى تشغيل iOS 16 للاستفادة من الميزات الجديدة.