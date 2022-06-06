شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن نظام التشغيل iOS 16 خلال فعاليات WWDC 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 22، كشفت شركة أبل عن نظام التشغيل iOS 16، والذى سيصل هذا الخريف، والذى سيوفر المزيد من خيارات التخصيص وشاشة قفل محسّنة مع المزيد من الأدوات.

وتقع شاشة القفل في مركز تحديثات iOS 16 من أبل، بدءًا من القدرة على تخصيص الخطوط والألوان المستخدمة، وسيكون من الممكن إضافة أدوات وإنشاء شاشات قفل متعددة يمكنك التبديل بينها عن طريق التمرير عبر الشاشة، كما تحصل الخلفيات التي توفرها أبلعلى تحديث أيضًا ، مع خيارات متحركة وموضوعة تحت عنوان Pride.



نظام اى او اس (1)

وتظهر الإشعارات على شاشة القفل بشكل مختلف أيضًا، فبدلاً من التراكم عبر الشاشة، تظهر الإشعارات الآن في الجزء السفلي من الشاشة ويمكن إخفاؤها بسهولة. تسهل الأنشطة الحية تتبع الأحداث في الوقت الفعلي ، مثل تشغيل الموسيقى أو ممارسة التمارين الرياضية.

كذلك فهناك تحديث رئيسي قادم إلى الرسائل أيضًا: يضيف iOS 16 القدرة على تحرير الأخطاء الإملائية من الرسائل المرسلة ، وتذكر الرسائل التي لم تكن تقصد إرسالها ، والقدرة على تمييز سلسلة رسائل على أنها غير مقروءة حتى تتمكن من العودة إليها لاحقا.

ومن المرجح أن يظهر نظام iOS 16 إلى جانب سلسلة iPhone 14 ، والتي يشاع أنها تقدم شاشة تعمل دائمًا لأول مرة في iPhone، لكن ترقية نظام التشغيل هذه لن تدعم فقط أحدث الأجهزة ؛ من المعروف أن أبلتقدم إصدارات iOS جديدة للهواتف التي يبلغ عمرها خمسة أو حتى ستة أعوام.