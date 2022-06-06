شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد البث المباشر لمؤتمر أبل WWDC 2022 للكشف عن منتجاتها الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد أبل اليوم مؤتمر مطوريها السنوي WWDC، حيث سينطلق اليوم 6 يونيو في تمام الساعة "السابعة مساء" بتوقيت القاهرة المؤتمر الذى يستمر لمدة أربعة أيام مجانًا لجميع المطورين، حيث يمكن للمطورين والمصممين استكشاف أحدث التقنيات والأدوات والأطر القادمة إلى iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS.

وسيتمكن المطورون أيضًا من الاتصال مباشرة بمهندسي ومصممي أبل عبر المعامل والصالات الرقمية للتوجيه وبناء تطبيقات وألعاب مبتكرة ومميزة للمنصات، وستقام الكلمة الرئيسية في WWDC 2022 اليوم (6 يونيو)، مع بدء البث المباشر في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، "السابعة بتوقيت القاهرة".

ومن المتوقع أن تعرض الشركة في الحدث iOS 16 وiPadOS 16 وmacOS 13 وtvOS 16 وWatchOS 9، ويقال أيضًا أن أبل ستصدر الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل هذا للمطورين في هذا الحدث، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الشركة جهاز MacBook Air الجديد في هذا الحدث.

كيف تشاهد المؤتمر على Mac أو iPhone أو iPad؟

يمكن للمستخدمين مشاهدة الكلمة الرئيسية WWDC مباشرة على أجهزة Mac و iPhone و iPad و iPod Touch بمساعدة متصفح Safari الخاص بشركة أبل، ومن أجل بث الحدث، تأكد من أن جهازك يعمل بنظام iOS 10 أو أعلى وأن أجهزة Mac تعمل بنظام macOS Sierra 10.12 وما فوق، يتعين على المستخدمين فتح المتصفح والدخول للموقع الرئيسي لشركة أبل.

تلفزيون آبل

إذا كان لديك أبل TV ، فيمكنك أيضًا بث الحدث مباشرةً، حيث يتعين على مالكي أجهزة أبل TV من الجيل الرابع والخامس تنزيل تطبيق أبل Events من App Store على tvOS

كمبيوتر ويندوز

إذا لم يكن لديك أي جهاز أبل ، فيمكنك أيضًا بث الخطاب الرئيسي مباشرةً، كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows يعمل بنظام Windows 10، ثم يجب عليك فتح متصفح Microsoft Edge ثم الدخول إلى موقع أبل لمشاهدة البث المباشر.

موقع يوتيوب

يمكنك أيضًا مشاهدة البث المباشر للحدث على قناة YouTube الخاصة بالشركة.