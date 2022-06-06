شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مؤتمر أبل للمطورين WWDC؟ وما الذى يتم الكشف عنه خلاله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل مساء اليوم لعقد فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2022، والذى سيقام بداية من اليوم الإثنين 6 يونيو إلى الجمعة 10 يونيو، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته من المعلومات عن هذا المؤتمر وأبرز فعالياته وأهمية وتاريخه وغيرها من الأمور المتعلقة به كما يلى:

- مؤتمر أبل للمطورين

يعرف اختصارا بـ WWDC وهو مؤتمر يقام كل عام فى ولاية كاليفورنيا من قبل شركة أبل، والتى تقوم خلاله بعرض برامجها والتكنولوجيات الجديدة للمطورين، فضلا عن توفير التدريب العملى على المعامل وجلسات مع مطورين آبل، وقد تم عقد أول مؤتمر لشركة أبل فى 1983، واستمر حتى وقتنا الحالى بشكل سنوي، وغالبا ما يتراوح عدد الحضور بين 2000 إلى 4200 مطور، لكن الشركة قامت مؤخرا لاكثر من عام بعقد المؤتمر بشكل افتراضي نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

وبشكل أساسي هو حدث برمجي، حيث تقدم أبل لمحة عن أحدث إصدار من أنظمة التشغيل (OS) لأجهزتها - iPhone و iPad و Apple Watch و Apple TV، ويبدأ طرح نظام التشغيل هذا بعد ساعات أو أيام فقط من حدث أبل في سبتمبر.

أبرز المنتجات التى تم الكشف عنها خلاله

خلال عام 1997 تم عقد مؤتمر أبل للمطورين والذين تم خلاله تقديم البيئة البرمجية "أوبين ستيب" كى تكون أساسا لبيئة نظام التشغيل "ماك"، كما تم فيه تقديم نظام تشغيل جديد يدعى "رابسودي" والذى أصبح فيما بعد يعرف بـ "ماك أوس إكس سيرفر"، وفى 2001، أخرج ستيف جوبز للعالم ولأول مرة الجهاز الثورى الموسيقى آى بود، وفى 2006 خلال هذا المؤتمر تم تقديم ولأول مرة الماك برو كبديل عن سلفه باور ماك كما تم الإعلان عن تحديث لأجهزة سيرفرات أبل، وفى 2007 تم خلاله الإعلان عن جهاز ايفون.

هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تعقد فيها أبل الحدث عبر الإنترنت، كما أن حدث Apple 2022 هو مؤتمر WWDC الثالث والثلاثين للشركة.

ماذا ستعلن Apple في WWDC 2022

كان WWDC تقليديًا حدثًا برمجيًا، لذلك سنرى هذا العام iOS 16 و iPadOS 16 و macOS 13 و tvOS 16 و watchOS 9، وبعد عرض تحديثات نظام التشغيل الجديد، ستصدر Apple أيضًا إصدارات تجريبية من نظام التشغيل هذا للمطورين وما بعده للمستخدمين العاديين.

وهناك أيضًا شائعات بأن Apple قد تقدم أجهزة Mac جديدة في هذا الحدث، يقال إن الشركة قد تقدم MacBook Air في WWDC 2022.