إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقة شراء 'تويتر'

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" ان "ماسك وجه رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر"، يطلب فيها المزيد من المعلومات حول عدد الحسابات الحقيقية على المنصة".

واضافت ان "تويتر" عرض تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن منهجيات الاختبار الخاصة به، إما كتابة أو من خلال التحدث إلى ماسك، لكن الأخير قال إنه يريد إجراء الاختبار بنفسه، واصفا منهجيات الاختبار الخاصة بالموقع بأنها "متراخية"، مطالبا "بإعطائه بيانات خاصة على "تويتر" للسماح له بإجراء هذا التحليل"، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم رضاه، يمكنه إلغاء الصفقة بالكامل".



واشارت الصحيفة الى ان "ممثلوه كتبوا إذا لم تقدم الشركة المعلومات التي طلبها ماسك، فسيعتبر أن الشركة "تقاوم وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به".