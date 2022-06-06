شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ القمر Artemis 1 التابع لناسا يعود إلى منصة الإطلاق الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسابيع من قرار ناسا تأجيل اختبار الجيل القادم من نظام الإطلاق الفضائى لإجراء إصلاحات على الصاروخ فهو حاليا جاهز للمحاولة مرة أخرى، وبدءًا من اليوم 6 يونيو، سيبدأ الفنيون في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في طرح المركبة الفضائية من مبنى تجميع المركبات بالمنشأة، وسوف تستغرق ناسا ما يقرب من ثمانى إلى 12 ساعة لنقل Artemis 1 على طول طريق أربعة أميال إلى Launch Pad 39B ، حيث تخطط الوكالة لبث جزء من الحدث على YouTube.

ووفقا لموقع Space.com قال إن عمل ناسا ليلا يمكنها تجنب تعريضها لأسوأ طقس نهاري حار ورطب في فلورديا، وبمجرد عودة Artemis 1 إلى Pad 39B تخطط ناسا لإعادة تشغيل "البروفة الرطبة" للصاروخ فى 19 يونيو، وتم تصميم الاختبار لتكرار إجراء العد التنازلى الذي سيخضع له عندما يكون مهمة أرتميس 1 قد بدأ العمل فى وقت لاحق من هذا العام.

وبعد محاولة أولية في الأول من أبريل، حاولت وكالة ناسا إكمال نسخة معدلة من التجربة فى 14 أبريل، ولكن تم قطع ذلك بعد أن اكتشف الفنيون تسربًا للهيدروجين في برج الإطلاق المحمول SLS، وقررت ناسا في النهاية إعادة الصاروخ إلى مبنى تجميع المركبات لإصلاح المشكلات التي ظهرت فى محاولات الاختبار السابقة وإعطاء مورد النيتروجين الغازى وقتًا لاستكمال ترقيات السعة شريطة عدم وجود مزيد من الانتكاسات.

وستستغرق تجربة التزويد بالوقود فى 19 يونيو حوالى 48 ساعة، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة فسيتم البدء فى أول Artemis 126 فى يوليو، على الرغم من أنها من بين العشرات من تواريخ الإطلاق المحتملة التي حددتها ناسا من الآن وحتى نهاية عام 2022 .