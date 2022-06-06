شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Stellantis العملاقة للسيارات تقر باحتيالها فى انبعاثات الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت Stellantis الشركة الأم لـ Dodge and Jeep بالذنب فى تهم التآمر الإجرامى المتعلقة بجهودها لإخفاء كمية التلوث الناتجة عن محركات الديزل، ووافقت خامس أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم هذا الأسبوع على دفع 300 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق متعدد السنوات أجرته وزارة العدل الأمريكية وفقا لما ذكرته رويترز ونقله engadged.

واتهم المدعون الفيدراليون Stellantis بانتهاك قانون الهواء النظيف ، زاعمين أن صانع السيارات حاول خداع المنظمين الأمريكيين من خلال بيع المركبات التي يعرف أنها لا تلبي معايير الانبعاثات الوطنية.

وقالت وزارة العدل إن شركة فيات كرايسلر للسيارات ، التي اندمجت مع شركة بيجو الأم PSA لتشكيل Stellantis فى عام 2021 ، قامت بتثبيت برنامج غير قانوني مصمم لخداع اختبارات الانبعاثات الحكومية.

وفقًا للوكالة، قامت الشركة "عن قصد" ببرمجة سياراتها لإنتاج انبعاثات أقل أثناء الاختبار مقارنة بالظروف العادية، وتغطى التسوية ما يقرب من 100000 سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة بين عامى 2014 و 2016 ، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة التي تنتجها شركة صناعة السيارات لعلامتها التجارية جيب ورام.

بالإضافة إلى دفع الغرامة، وافق Stellantis على تقديم تقارير الامتثال لقانون الهواء النظيف إلى وزارة العدل كجزء من فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ذلك ينتظر ثلاثة موظفين في شركة Stellantis المحاكمة بتهم جنائية متعلقة بالقضية، وتأتى الصفقة بعد خمس سنوات من إقرار فولكس فاجن الشهير بالذنب فى فضيحة الانبعاثات الخاصة بها، "ديزل جيت"رأى صانع السيارات الألماني فى النهاية دفع أكثر من20 مليار دولار غرامات والتسويات القانونية.