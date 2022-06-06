شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أدوات ميتا لتوفير تجارب منشئى المحتوى القريبة من TikTok's والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن Meta ميتا عن طرح عالمي لأدوات جديدة للمبدعين، ستمكن الأداة الجديدة المبدعين من إنشاء Reels على كل من إنستجرام وفيسبوك دون الحاجة إلى استخدام TikTok أولاً لتحرير المقاطع القصيرة.

وستساعد هذه المجموعة القليلة من الأدوات الجديدة التي تقدمها الشركة المبدعين على إنشاء المزيد من المحتوى الأصلي بسهولة باستخدام Reels، وهو أمر يثير قلق الفريق في Meta حقًا.

سيتمكن مستخدمو Reel على إنستجرام من استيراد الصوت الخاص بهم (لمدة خمس ثوانٍ على الأقل) من لفة الكاميرا إلى مقطع الفيديو الخاص بهم، ستدعم Reels مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 90 ثانية، وستضيف أيضًا "ملصقات" تفاعلية تدعم استطلاعات الرأي والاختبارات والرموز التعبيرية (شيء مثل قصص Instagram).

توجد أيضًا في قائمة الإصدارات الجديدة قوالب إنستجرام التي تتيح للمستخدمين تكرار نفس النمط لبكرة أخرى رأوها بسهولة، والتي يمكن أن تكون عاملاً مساهماً في وتيرة انتشار أنماط الميمات بشكل فيروسي.

تم إطلاق Facebook Reels في وقت سابق في فبراير على كل من تطبيقات iOS و Android وهو متاح لأجهزة الكمبيوتر المكتبية مع الأدوات المتاحة في "Creator Studio" بالموقع للمستخدمين لإنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها بسلاسة. وفقًا لـ Meta ، سيسهل Creator Studio أيضًا اختبار التنسيقات المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن منشئو المحتوى من قص المقاطع من البث المباشر المفضل لديهم إلى تنسيق مقطع مدته 60 ثانية. هذه الميزة متاحة على سطح المكتب أيضًا.

يقدم Facebook Reels أيضًا ميزة تسمى SoundSync والتي ستقوم تلقائيًا بمزامنة مقاطع الفيديو مع إيقاع أغنية من اختيارك ، وكذلك بعض أدوات الصوت الجديدة، بما في ذلك التعليق الصوتي لمقاطع الفيديو. يدعم Facebook Reels أيضًا تحويل النص إلى كلام داخل مقاطع الفيديو المنشورة.

إن طرح Meta لميزات تشبه TikTok ليس مفاجئًا تمامًا لأننا رأينا سلسلة محادثات الشركة التي تتكرر عدة مرات. تواصل الشركة تقديم ميزات تجدد النظام الأساسي الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام آدم موسيري ذات مرة بأنه لم يعد "تطبيقًا مربعًا لمشاركة الصور". ولكن بعد فترة وجيزة من إتاحة Reels لأول مرة على إنستجرام في عام 2020 ، تم وضع بعض الأعمال من أجل بناء منافس حقيقي.

وأكد إنستجرام دعم اختبار NFT ، وهو عرض ملء الشاشة لخلاصة إنستجرام، وحتى بدأ في اختبار إزالة علامة التبويب الأخيرة من عمليات البحث في محتوى الهاشتاج.