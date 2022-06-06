تقاوم الماء والغبار.. سوني تطلق سمّاعتها اللاسلكية الفاخرة (صورة)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

أصدرت شركة سوني سماعتها اللاسلكية SRS-XG300 الفاخرة، التي تمتاز بمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP67. وتجعل تلك المزايا السماعة مناسبة للأنشطة في الهواء الطلق.

ولفتت الشركة اليابانية الى أن سماعتها اللاسلكية SRS-XG300 الفاخرة توفر تجربة استماع رائعة بفضل جودة الصوت الفائقة. كما أنها مزودة بوظيفة Live Sound، التي تحاكي أجواء الحفلات الحية، وهو الانطباع، الذي تعززه الإضاءة المتعددة.

وتسمحب وظيفة Stereo Pairing إمكانية توصيل سماعتين لاسلكيا مع بعضهما البعض للاستمتاع بصوت ستريو.

وتشتمل السماعة اللاسلكية SRS-XG300 الجديدة على مقبض لسهولة حملها، وتمتاز بفترة تشغيل تصل إلى 25 ساعة. وبفضل وظيفة الشحن السريع يمكن تشغيل السماعة لمدة تصل إلى 70 دقيقة من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

كما يمكن الحصول على السماعة اللاسلكية SRS-XG300 الجديدة باللون الأسود أو الرمادي الفاتح بسعر يبلغ 321 دولارا أمريكيا.

سماعة أخرى

وخلال شهر أيار الماضي أطلقت شركة سوني سماعة الرأس اللاسلكية WH-1000XM5 الجديدة من فئة Over Ear.

ووقتذاك، أوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بتصميم جديد مع خطوط منحنية بدرجة أقوى وشريط رأس مُعاد تصميمه بالكامل، ويمكن للمستخدم التحكم في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق الإيماءات من خلال السطح الحساس للمس على الجانب الخارجي لسماعة الرأس، وعلاوة على ذلك يتوافر زر لتشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة.

وروجت سوني لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة حينها من خلال تقنية “رائدة” لإلغاء الضوضاء الفعالة ANC؛ حيث يتم حظر الترددات الأعلى بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك أصوات الأشخاص.

هذا وتعتمد السماعة على مشغلات جديدة قياس 30 ملم بحيث يصدح الصوت بشكل أكثر طبيعية وبتوازن أكبر مع صوت جهير أفضل، وبفضل توافر 8 ميكروفونات فإنه يمكن إجراء المكالمات الهاتفية بشكل مثالي.

وتمتد فترة تشغيل البطارية مع وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة إلى 30 ساعة وتصل إلى 40 ساعة بدون تشغيل هذه الوظيفة، وتعتمد شركة سوني على تقنية LDAC لتوفير أفضل جودة صوت ممكنة عبر تقنية البلوتوث، ومع ذلك لا يتم دعم تقنية كوالكوم aptX.