ساعة “هونور” الجديدة.. المواصفات والسعر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

أطلقت شركة هونور ساعتها الذكية الأنيقة Watch GS 3، والتي جاءت باللون Summer Orange الجديد، الذي يزين السوار المصنوع من المطاط الفلوري، بينما يتلألأ الجسم باللون الفضي، وأضافت أن سعر هذا الإصدار سيكون 195 دولارا.

كما أوضحت أن اللون الجديد ينضم إلى باقي ألوان الساعة، وهي: Midnight Black مع جسم باللون الأسود وسوار من المطاط الفلوري.

وكذلك Ocean Blue مع جسم باللون الأزرق، والخيار الأخير Classic Gold مع جسم باللون الذهبي وسوار جلدي باللون البني.

مواصفات ساعة هونور الجديدة

وتأتي الساعة الجديدة بشاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة وهيكل أنيق من الفولاذ بسمك 10.5 ملم. وتشتمل الساعة، التي تزن 44 جراما.

على مستشعر معدل ضربات القلب PPG ثماني القنوات، والذي تتجاوز دقته 97%. وبجانب ذلك، يمكن أيضا قياس تشبع الدم بالأكسجين (SpO2).

بالإضافة إلى دعم نظام GPS، توفر الساعة أكثر من 100 وضع تدريب. وتتيح الساعة إمكانية تشغيل الموسيقى.

كما أنها تشتمل الساعة على منبه وكشاف وبوصلة.

هاتف حديث

ومؤخرا أطلقت هونور هاتفها الذكي Honor 70، الذي يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح 1080p+ بيكسل، ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

وأوضحت الشركة حينها أن الهاتف الذكي Honor 70 الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكوم Snapdragon 778G+ مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 إلى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 إلى 512 جيجابايت.