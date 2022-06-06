أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 31 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة، صعودا جماعيا اليوم الإثنين، في جولة تصحيحية للأداء الهزيل الذي ضرب السوق مؤخرا.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة إلى 1.28 تريليون دولار بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 42.84 مليار دولار.

ولا تزال بيتكوين تواجه مقاومة قوية عند متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي يقع حاليًا عند 34000 دولار.

ودارت بيتكوين حول مستوى 30 ألف دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وقد يشير ذلك إلى تقلبات الأسعار في وقت لاحق من هذا الشهر.

وظل مؤشر القوة النسبية لعملة بيتكوين (RSI) عالقًا دون المستوى 50 المحايد، مما يشير إلى تباطؤ الزخم وراء الارتفاع الأخير في السعر.

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 5.58% ليصل إلى 31353.6 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.17% مسجلًا 1893.29 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.24% ليبلغ 310.37 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 3.18% إلى 0.40379 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 13.72% إلى 0.6373 دولار.

وارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.22% ليصل إلى 9.890 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 2.95% ليصل إلى مستويات 0.083589 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.