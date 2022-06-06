كل ما تريد معرفته عن مؤتمر أبل للمطورين 2022

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - يترقب عشاق شركة آبل مؤتمر المطورين العالمي لشركة أبل WWDC 2022، وهي الفعالية التي تعرض فيها الشركة الجيل التالي من أنظمة تشغيل أجهزتها.

وستقدم الشركة أنظمة التشغيل الجديدة التي تعمل بها جميع أجهزة آيفون وماك وآيباد وساعات أبل وتلفزيون أبل أيضاً.

وكشفت العديد من المصادر التقنية، من ضمنها موقع “ناين تو فايف ماك”، و”تومز جايد” عن المتوقع الإعلان عنه خلال الفعالية، التي ستعقد عبر الإنترنت كما جرى في الفعاليات التي عقدت مؤخراً.

وبحسب التوقعات، لن تكتفي أبل بالكشف عن المزايا الكبرى التالية لبرمجياتها الجديدة، وإنما ستقوم بتوفير النسخ التجريبية للمطورين الخاصة بتحديث كل نظام تشغيل بعد إلقاء الكلمة الرئيسية.

وستقوم أبل بتوفير إصدارات تجريبية أكثر استقراراً خلال الأسابيع والأشهر التالية، وسيشهد فصل الخريف النسخ النهائية التي يتم إصدارها إلى جانب الأجهزة الجديدة عندما يتم إطلاقها.

موعد مؤتمر أبل

وينطلق مؤتمر المطورين لهذا العام بداية من اليوم 6 يونيو، ويستمر حتى 10 يونيو، ويبدأ المؤتمر عبر مقطعا الفيديو اللذان يحملان الكلمة الرئيسية وخطاب حالة الاتحاد السنويين في يوم بدء المؤتمر، وعادة ما يكون فيديو الكلمة الرئيسية موجهاً لعموم الناس، بينما يكون فيديو حالة الاتحاد موجهاً أكثر إلى المطورين.

وستكون الكلمة الرئيسية الحدث الأهم في المؤتمر، ومن المقرر أن يتم إلقاؤها في أول أيام الفعالية، اليوم الاثنين، وستبدأ في الساعة 6 مساء بتوقيت غرينيتش.

نظام iOS 16

ومن المرتقب أن تقدم أبل نسخة iOS 16 حسب التقارير، تلك النسخة ستشمل بعض التحديثات والتطويرات الكبرى لكل من تطبيق الصحة Health وكيفية تعامل آيفون مع الإشعارات.

ومن المحتمل أن تكون العديد من ميزاته الرئيسية مشتركة مع أجهزة أبل الأخرى التي تعمل بأنظمة تشغيلها، كما كان الحال مع iOS15 ، مثل ه ميزة النص المباشر Live Text التي تسمح لك بتحديد النص في الصور وميزةSharePlay التي تسمح للمستخدمين بمشاهدة برنامج أو فيلم عن بعد مع بعضهم البعض.

في حين تشير التنبؤات إلى أن أجهزة iPhone 6s وiPhone 6s Plus التي يبلغ عمرها 6 سنوات قد لا تحصل على نظام التشغيل iOS 16.

وقد يحتوي نظام التشغيل iOS 16 على إشارات إلى نظارات الواقع المعزز من أبل التي تنتشر عنها الأنباء والشائعات منذ فترة طويلة، كما يقول الخبير الموثوق مارك جورمان من شبكة بلومبرج، وعلى الرغم من أننا لا نعرف الميزات التي قد يتضمنها ذلك.

نظام macOS 13

وشهدت السنوات الأخيرة وجود أجهزة ماك في نظام أبل البيئي أكثر من أي وقت مضى، ولا يحدث هذا فقط مع تطبيقات آيباد التي تعمل على أجهزة ماك، ولكن من خلال ميزة Universal Control التحكم الشامل، التي تتيح للمستخدمين استخدام أجهزة ماك وآيباد باستخدام نفس الفارة ولوحة المفاتيح.

وحتى الآن لم تظهر أي تنبؤات تتعلق بما ستقدمه أبل من تحديثات بشأن هذا النظام، غير أنه من المتوقع أن ستستمر أبل في منح المستخدمين أسباباً للبقاء في نظام macOS البيئي، وعدم الانتقال إلى جهاز يعمل بنظام آخر.

نظام watchOS 9

وفيما يخص نظام تشغيل ساعة أبل الذكية، watchOS 9، من المتوقع أن تقدم أبل المزيد من التحديثات والتطويرات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، والتكامل مع HomeKit من Apple ومحفظة أبل Apple Wallet وApple Fitness Plus.

وقد يكون لتطبيق Apple Watch Notes نصيب من التحديثات بجانب خاصية تدوين الملاحظات السريعة عبر متصفح سافاري.

نظام iPadOS 16

كانت قد تحسنت آلية تعدد المهام في iPadOS 15، وكانت الأدوات الذكية حاضرة في تحديثاته السابقة، ولكن شعر الكثير من المستخدمين بخيبة أمل بسبب عدم قدرة آيباد على أن يصبح أكثر شبهاً بحاسب ماك.

لكن الآن، ومع احتواء iPad Air 2022 على شريحة M1، يبدو أن مؤتمر المطورين لهذا العام سيشهد الإعلان عن قدرة أجهزة آيباد على تشغيل تطبيقات ماك، مع العلم بأن أجهزة ماك يمكنها تشغيل تطبيقات iPad، ومع الوضع بالاعتبار أن هناك شائعة تقول إن iPadOS 16 يمكن أن يقدم سطح مكتب حقيقياً مع نوافذ يمكن تغيير حجمها، وهو نظام تشغيل أجهزة أبل اللوحية المرتقب إطلاقه.

رابط البث المباشر لمؤتمر أبل

ولتتمكن من مشاهدة المؤتمر، سيكون ذلك من خلال القناة الرسمية لشركة أبل على موقع يوتيوب، أو من خلال موقع أبل الرسمي على شبكة الويب.

ما تم الكشف عنه في العام الماضي

وخلال دورة عام 2021 الماضي من مؤتمر أبل للمطورين WWDC 2021، أعلنت أبل الأمريكية عن العديد من التحديثات لأجهزتها الذكية، بالإضافة لأنظمة تشغيل جديدة.

وكانت أبرز التحديثات الجديدة التي قدمتها أبل للجمهور في العام الماضي كما يلي:

نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15

حلال دورة المؤتمر من العام الماضي، كشفت أبل عن العديد من التحديثات الاستثنائية التي أجرتها على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، تعمل عبر نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15.

ومن التحديثات التي أضافها النظام خاصية Auto Translate ، التي يمكن من خلالها تحديد نص Text، وترجمته في مكانه دون الحاجة لأي تطبيق آخر.

وأيضا، تغيرت طريقة الـ Multitasking وأصبحت في استخدامها أكثر سهولة، بإتاحة استخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

تحديثات FaceTime

كان من أبرز مميزات نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15 الذي أطلقته أبل العام الماضي، ويشتمل iOS 15 على عدد قليل من الميزات الجديدة لـ FaceTime، بما في ذلك الميزات لمساعدته على التنافس مع خدمات مثل Zoom.

وشملت هذه الميزات ، دعم الصوت المكاني، وعرض الشبكة لمقاطع الفيديو، والوضع الرأسي لمقاطع الفيديو، وروابط FaceTime.

خاصية Live Text

الذكاء الاصطناعي لقراءة النصوص على الصور، جاءت ضمن أبرز ما أعلنت عنه أبل من تحديثات تحت مظلة أنظمتها العام الماضي، مع تدشين خاصية باسم Live Text، تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها قراءة الجمل المكتوبة داخل الصور.