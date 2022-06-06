مفاجأة مرتقَبة في “أيفون 14 برو” المنتظر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أزالت تقارير جديدة النقاب عن مستقبل المعالج المتطور المنتظر من أبل A16، ومصيره في ما يخص إصدارت هواتف آيفون 14 المنتظر.

وحسب شركة الأبحاث التايونية TrendForce، ستجعل أبل هذا المعالج، مخصصًا بشكل حصري لإصدارات آيفون 14 برو المتقدمة فقط، إذ لن يدعم المعالج A16 الإصدارات الأقل من الهاتف.

ولفت تقرير TrendForce إلى أن أبل تستعد لإطلاق 4 إصدارات من هاتف آيفون 14 هذا العام، ستعلن عنها الشركة في النصف الثاني من 2022.

ويؤكد التقرير الجديد ما سبق وأن ذكره الخبير الموثوق “مينج – تشي كيو”، الذي سبق أن اعلن عن أن معالج A16، سيدعم فقط إصدارات آيفون المتقدمة، برو و برو ماكس.

وجرت العادة أن تطلق شركة أبل اصدارات تجريبية لأنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة، للوقوف على أداء الأنظمة قبل إطلاق اصدارها العام للمستخدمين.

وقامت الشركة بإطلاق إصدار تجريبي ثاني من نظام تشغيل macOS Monterey 12.5، المخصص لأجهزة “ماك”، استعدادًا لطرحه مع إصدارات أجهزة ماك الجديدة التي من المتوقع أن تعلن عنها أبل رسميا نهاية العام الجاري.

ويتوفر الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل، للتحميل عبر القسم الخاص بتحديثات البرمجيات في تطبيق System Preferences، إلا أن ابل لم تقدم تفاصيل حول المميزات المقدمة في هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يتضمن الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيل macOS Monterey 12.5 بعض الإصلاحات للأخطاء التي تظهر في النظام.