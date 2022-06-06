شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تختبر تحديثات على متجرها الخاص بويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة مايكروسوفت Microsoft بعض التحديثات لمتجرها على نظام التشغيل ويندوز Windows 11.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الاثنين، أن التحسينات ستعمل على تحسين طريقة معالجة التحديثات عبر المتجر.

وفي الوقت الحالي، سيتم إغلاق بعض تطبيقات المتجر وإعادة فتحها أثناء تحديثها، مما يعني أنك قد تفقد العمل إذا فتحت متجر Microsoft وتطبيقات التحديث المحددة.

وتختبر مايكروسوفت Microsoft الآن تغييرًا في المتجر سيتخطى تحديثات التطبيقات المفتوحة بدلاً من ذلك.