شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. لن تحتاج ناسا لروسيا لإرسال المزيد من رواد الفضاء للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تضطر ناسا إلى الاعتماد على روسيا مرة أخرى لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يشير تقرير ل Ars Technica إلى أن الوكالة قد اشترت 5 رحلات إضافية بطاقم من محطة الفضاء الدولية من SpaceX، أو ما يكفي للحفاظ على الموظفين الأمريكيين "دون انقطاع" على متن المحطة حتى زوالها المتوقع في عام 2030.

بينما لا تزال ناسا تنوي استخدام ستارلاينر من بوينج، ستكون مهمات SpaceX الجديدة ضرورية للوفاء بخطط التناوب بين الشركتين بمجرد أن يصبح كلاهما خيارًا وفقا لما نقلته Engadget.

ويمكن استخدام الرحلات الإضافية بحلول عام 2026 وقالت ناسا إنها ستساعد في التكرار وتحافظ على تشغيل محطة الفضاء الدولية بأمان إذا كانت هناك أي مشاكل تمنع Boeing أو SpaceX من الانطلاق في الوقت المناسب.

وفي الوقت الحاضر، سبيس إكس هي الشركة الخاصة الوحيدة المعتمدة لرواد الفضاء، من غير المتوقع أن تطير بوينج أول مهمة تشغيلية لها حتى عام 2023.

وقد لا يحرم شركة Boeing من مزيد الفرص لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، ومع ذلك إذا لم تطلب ناسا المزيد من الرحلات الجوية، فستضيع الشركة فرصتها الكبيرة في الحصول على SpaceX مرة واحدة.

يوفر الترتيب الحالي ما مجموعه 14 مهمة Crew Dragon مقابل ست رحلات Starliner فقط - سيكون عملاق الطيران قد فقد جزءًا كبيرًا من أعماله المحتملة للوافد الجديد نسبيًا.