شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون كوكبًا خارج المجموعة الشمسية أكبر بأربع مرات من كوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن أرض عملاقة جديدة أكبر بأربعة أضعاف من كوكب الأرض، وهي تدور حول نجم على بعد 36.5 سنة ضوئية فقط، فتم اكتشاف الكوكب الخارجي، الذي سُمي روس 508 ب، فيما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكن لنجم خافت يدور حوله كل 10.75 يومًا.

واكتشف فريق دولي من علماء الفلك روس 508b باستخدام المرصد الفلكي الوطني لتلسكوب سوبارو الياباني في هاواي، وتم وصفه في ورقة بقيادة عالم الفلك هيروكي هاراكاوا، من تلسكوب سوبارو.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل"، فإن هذا أسرع بكثير من مدار الأرض البالغ 365 يومًا، لكن النجم الذي يدور حوله روس 508b أصغر بكثير وأخف من شمسنا.

وعلى الرغم من التواجد في منطقة "معتدلة"، حيث لا يكون الجو حارًا جدًا ولا باردًا جدًا لوجود الماء السائل، ويعتقد الخبراء أنه من غير المحتمل أن يكون صالحًا للحياة كما نعرفها.

ولكن بناءً على ما هو معروف عن حدود الكتلة الكوكبية، فمن المرجح أن يكون العالم الجديد أرضيًا أو صخريًا تمامًا مثل الأرض، وليس غازيًا.

ويشير الاكتشاف الجديد إلى أن عمليات المسح المستقبلية للسرعة القطرية في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء لديها القدرة على الكشف عن عدد كبير من الكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم قاتمة.

وكتب الباحثون في ورقتهم: "يوضح اكتشافنا أن البحث بالأشعة تحت الحمراء القريبة من RV يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في العثور على كوكب منخفض الكتلة حول أقزام M باردة مثل Ross 508".