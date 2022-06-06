شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 3 رواد فضاء للإشراف على بناء محطتها الفضائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين طاقمها الثالث إلى محطة الفضاء تيانجونج الجديدة، حيث انطلق صاروخ لونج مارش 2F يحمل مركبة الفضاء شنتشو 14 من مركز جيوتشيوان، وتم الكشف رسميا عن أفراد طاقم شنتشو، الذين يتجهون الآن إلى Tianhe، الوحدة الأساسية في المحطة الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن ترسو Shenzhou 14 بعد حوالي ست ساعات من الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موثع "Space"، فإنه من المتوقع أن يقضي رواد الفضاء الثلاثة ستة أشهر على متن الوحدة الأساسية للمحطة، حيث يبدأ رائد الفضاء تشين البالغ من العمر 43 عامًا، وهو من قدامى المحاربين في مهمة شنتشو 11 لعام 2016، مهمته الثانية والأولى كقائد، وأصبحت ليو، البالغة من العمر 43 عامًا، أول امرأة صينية تسافر إلى الفضاء على متن شنتشو 9 في عام 2012 وتقوم برحلتها الثانية، بينما يقوم تساي، البالغ من العمر 46 عامًا، برحلته الأولى إلى الفضاء.

وتعد مهمة شنتشو 14 هي المفتاح لبناء محطة الفضاء، وتم اختيار جميع أفراد الطاقم الثلاثة في جولة اختيار رواد الفضاء الثانية للصين في عام 2010، مما يعني أن هذه هي المهمة الأولى بدون دفعة أولى من رواد الفضاء الصينيين الأكبر سناً على طول الرحلة.

كما تم تكليف الثلاثة الوافدين الجدد بالإشراف على وصول وحدتين جديدتين، هما Wentian وMengtian، والتي من المقرر إطلاقهما في أواخر يوليو وأكتوبر على التوالي.

سيستخدم الطاقم بعد وصول الوحدات والرسو مع Tianhe، بالتعاون مع الفرق الأرضية، الذراع الروبوتية الكبيرة لـ Tianhe لتغيير موضع الوحدات من منفذ الإرساء الأمامي إلى الموانئ الجانبية.

سيشهد نجاح هذه المهمات الانتهاء من محطة الفضاء الصينية على شكل حرف T، ومن المتوقع أيضا أن يشرع الثلاثي شنتشو 14 في السير في الفضاء، والمشاركة في أنشطة التوعية، وتركيب معدات جديدة داخل وخارج المحطة الفضائية، وإجراء تجارب علمية.