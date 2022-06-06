تكنولوجيا: بلو أورجن تطلق 6 أشخاص للفضاء فى رحلة الشركة الخامسة للسياحة الفضائية

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وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، انتهى الأمر بعد ما يزيد قليلاً عن 10 دقائق، عندما هبطت كبسولة نيو شيبرد وركابها الستة تحت المظلات، مما أدى إلى تصاعد عمود من غبار الصحراء عندما اصطدمت بالأرض، وخلال الرحلة، وصل الطاقم إلى ذروة 347.538 قدمًا (106 كيلومترات) فوق مستوى سطح الأرض.
كانت رحلة هي الرحلة رقم 21 بشكل عام لشركة Blue Origin و New Shepard، وهو ما يفسر لقب المهمة: NS-21، وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة للشركة هذا العام، بعد NS-20، التي انطلقت وهبطت في 31 مارس.
وحدثت الرحلات الجوية الثلاث الأخرى للصاروخ في يوليو وأكتوبر وديسمبر من العام الماضي على التوالي، وكان المهندس والمستثمر إيفان ديك أحد الركاب في تلك الرحلة في ديسمبر والمعروفة باسم NS-19، وقد طار مرة أخرى اليوم على متن NS-21 ، ليصبح أول راكب متكرر من شركة New Shepard.