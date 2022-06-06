شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أورجن تطلق 6 أشخاص للفضاء فى رحلة الشركة الخامسة للسياحة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة جيف بيزوس ستة أشخاص إلى الفضاء شبه المداري، حيث أطلقت مهمتها الخامسة في رحلات الفضاء البشرية وحققت العديد من الإنجازات في هذه العملية، فأقلعت مركبة New Shepard من Launch Site One، منشأة الشركة في غرب تكساس، على بعد حوالي 25 ميلاً (40 كيلومترًا) من بلدة فان هورن.

وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، انتهى الأمر بعد ما يزيد قليلاً عن 10 دقائق، عندما هبطت كبسولة نيو شيبرد وركابها الستة تحت المظلات، مما أدى إلى تصاعد عمود من غبار الصحراء عندما اصطدمت بالأرض، وخلال الرحلة، وصل الطاقم إلى ذروة 347.538 قدمًا (106 كيلومترات) فوق مستوى سطح الأرض.

ويتكون New Shepard من صاروخ وكبسولة، وكلاهما قابل لإعادة الاستخدام، وينزل المعزز قبل وقت قصير من إطلاق الكبسولة، مما يؤدي إلى عمليات هبوط عمودية تعمل بالطاقة، كما تفعل المراحل الأولى من صواريخ سبيس إكس فالكون 9 المدارية.

كانت رحلة هي الرحلة رقم 21 بشكل عام لشركة Blue Origin و New Shepard، وهو ما يفسر لقب المهمة: NS-21، وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة للشركة هذا العام، بعد NS-20، التي انطلقت وهبطت في 31 مارس.

وحدثت الرحلات الجوية الثلاث الأخرى للصاروخ في يوليو وأكتوبر وديسمبر من العام الماضي على التوالي، وكان المهندس والمستثمر إيفان ديك أحد الركاب في تلك الرحلة في ديسمبر والمعروفة باسم NS-19، وقد طار مرة أخرى اليوم على متن NS-21 ، ليصبح أول راكب متكرر من شركة New Shepard.