شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clubhouse يستغنى عن بعض الموظفين بالشركة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لبلومبيرج أن كلوب هاوس سرح بعض موظفيها، وليس من الواضح بالضبط عدد الموظفين الذين سرحتهم الشركة ، ولكن على الأقل ترك بعض العمال السابقين طوعًا للبحث عن فرص خارج Clubhouse.

ومن بين المغادرين الأكثر شهرة نينا جريجوري، محررة الإذاعة الوطنية العامة السابقة التي انضمت إلى الشركة لترأس مبادرة الشراكات الإخبارية، حيث خسر كلوب هاوس المجتمع المحلي والأدوار الدولية.

وقال متحدث باسم Clubhouse لـ Bloomberg: "تم إلغاء عدد قليل من الأدوار كجزء من تبسيط فريقنا ، وقرر عدد قليل من الأفراد السعي وراء فرص جديدة"، "نحن مستمرون في التوظيف للعديد من الأدوار في مجالات الهندسة والمنتجات والتصميم."

ووفقًا للمنفذ، تعتبر عمليات التسريح جزءًا من إعادة هيكلة أوسع في Clubhouse حيث تتطلع الشركة إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها للنمو، وحقق Clubhouse نجاحًا مبكرًا في العام الأول للوباء ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنك بحاجة إلى دعوة لبدء استخدام التطبيق.

ولسوء الحظ، سرعان ما لفت انتباه مجموعة من المنافسين الممولين تمويلًا جيدًا، بما في ذلك Meta وTwitter وSpotify، وكلهم قاموا بتكرار الميزات الأساسية للتطبيق داخل أنظمتهم الأساسية.

وبذل Clubhouse قصارى جهده لتقديم أفضل تجربة صوتية حية ممكنة، مضيفًا ميزات مثل التسميات التوضيحية في الوقت الفعلي وبث الصوت عالي الجودة لمطابقة منافسيها وتجاوزهم ، لكنه يواجه معركة شاقة ضد عمالقة التكنولوجيا.