شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز MacBook Air 2022 لن يأتى بألوان تشبه iMac.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يأتي 2022 MacBook Air بالعديد من الألوان المتوقعة، ففي تغريدة نشرت مؤخرا، قال جورمان من بلومبيرج إن التقارير التي تفيد بأن النموذج الجديد سيأتي بـ "عدة ألوان" من المحتمل أن تكون "مبالغ فيها".

ويتوقع أن تبيع أبل جهاز MacBook Air 2022 بأربعة ألوان: الرمادي والفضي والأزرق والذهبي، وسيبدو اللون النهائي "شبيهًا بالشمبانيا" أكثر من اللون الذهبي الحالي الذي تقدمه شركة آبل، وفقًا لجورمان.

وبالانتقال إلى WWDC 2022، اقترحت معظم التقارير أن 2022 MacBook Air سيحتوي على هيكل معاد تصميمه يذكرنا بجهاز MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المسرب جون بروسر وآخرون إن النموذج الجديد سيأتي بلوحة مفاتيح بيضاء، مما أدى إلى تكهنات بأن أبل ستقدم الكمبيوتر بألوان متعددة مثل جهاز iMac مقاس 24 بوصة الذي أعيد تصميمه مؤخرًا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن شركة أبل عن جهاز MacBook Air الجديد في اليوم الأول من WWDC 2022، "أعتقد أن الطريقة الوحيدة لعدم حدوث ذلك هي إذا أدت عمليات إغلاق المصانع في الصين إلى إحداث فجوة في تاريخ العرض والإصدار بحيث لا يكون من المنطقي الإعلان عنها يوم الاثنين "بحسب تغريدة غورمان لاحقًا.