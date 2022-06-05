شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زر فى واتسآب يكشف 4 ميزات خفية على هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد العديد من الميزات الخفية الموجودة في تطبيق واتسآب WhatsApp والتي قد لا يعرفها الكثيرون رغم استخدامهم للتطبيق لساعات طويلة، حيث تتطلب هذه الميزات تفعيل عدد من الخطوات أو تكون ميزات غير مباشرة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن هناك زرا خفيا في تطبيق واتسآب لمستخدمي هواتف آيفون عند استخدامه يكشف عن الكثير من ميزات واتساب المخفية، ويمنح المستخدمين وصولا سريعا إليها.

وتسمى هذه الميزة "Quick Actions " أو إجراءات سريعة، وتعمل من شاشة آيفون الرئيسية، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق لفتح القائمة المخفية.

وعند الضغط على تطبيق واتسآب لفترة طويلة فستجد أن العديد من الخيارات تظهر فجأة، وستظهر ثلاثة خيارات هي: إزالة التطبيق ومشاركة التطبيق وتحرير الشاشة الرئيسية، كما أن هناك أربع ميزات أخرى خاصة بتطبيق واتسآب هي رمز QR، والكاميرا، والدردشة الجديدة، والبحث.

الميزة الأولى: رمز QR

ويوجد في أعلى القائمة، ويؤدي تلقائيًا إلى سحب رمز الاستجابة السريعة أو QR الخاص بك في واتسآب حتى تتمكن من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك بسرعة مع شخص آخر، كما يمكن القيام بالمسح ضوئيا باستخدام كاميرا آيفون الخاصة بهم لإضافة أصدقائك.

الميزة الثانية: التشغيل السريع للكاميرا

ويتيح خيار تشغيل سريع للكاميرا، لذا يمكنك التقاط الصور الخاصة بك مباشرة في واتسآب لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة.

الميزة الثالثة: الدردشة الجديدة

وتعد الدردشة الجديدة طريقة سهلة لإرسال رسالة بسرعة إلى جهة اتصال.

الميزة الرابعة: البحث

ويتيح لك ذلك البحث في التطبيق ومحادثاتك للعثور على جزء أساسي من المعلومات، كما يمكن أن يوفر لك فتح هذه القائمة المخفية واستخدامها بانتظام الكثير من الوقت.