شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم ملصقات نصية مخصصة من Gboard لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على توسيع ملصقاتها النصية المخصصة لمستخدمي أندرويد الذين يستخدمون النسخة الإنجليزية الأمريكية من لوحة مفاتيح Gboard الخاصة بها، في السابق، لم يكن بإمكان مستخدمي Google Pixel سوى الوصول إلى الميزة، والتي تتيح لك إنشاء وإرسال ملصقات مخصصة عن طريق كتابة النص الخاص بك واختيار تصميم مُعد مسبقًا.

بالإضافة إلى توسيع الملصقات المخصصة، تقدم جوجل أيضًا أكثر من 1600 شهر فخر جديد ومزيج موضوع الصيف إلى Emoji Kitchen من Gboard، يمكنك استخدام الميزة ببساطة عن طريق كتابة رمز تعبيري (أو اثنين) في رسالة، ثم معرفة نوع المزج الذي يمكنك ترجمته إلى ملصقات، والنتيجة هي مجموعة من الرموز التعبيرية الممتعة وأحيانًا غير تقليدية مثل كرة القدم المصنوعة من البطيخ.

بصرف النظر عن Gboard، تقدم جوجل ميزات جديدة لاثنين من تطبيقاتها التي تركز على إمكانية الوصول: Sound Amplifier و Lookout، مكبر الصوت المصمم لتضخيم أصوات معينة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع، يحصل على واجهة مستخدم مُعاد تصميمها وتقليل ضوضاء خلفية محسّن وصوت "أسرع وأكثر دقة"، بالنسبة لـ Lookout، وهو تطبيق مصمم لمساعدة الأشخاص ضعاف البصر، تضيف جوجل وضع غير متصل بالشبكة، بالإضافة إلى وسيلة للمستخدمين لسماع وصف للصورة من داخل "أي تطبيق أو متصفح" وفقا لموقع The Verege.

وستتيح لك جوجل قريبًا استرداد جميع (أو فقط بعض) نقاط Google Play الخاصة بك أثناء وجودك في لعبة أو تطبيق، من المفترض أن يسهل هذا استرداد أي نقاط مكتسبة، حيث لن تضطر إلى متابعة الخطوات الإضافية لتحويل نقاط Play Points إلى قسيمة قبل إجراء عملية شراء. تقول جوجل إنها تخطط لطرح الوظيفة "خلال الأسابيع المقبلة".