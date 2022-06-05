كيفية تأمين حساباتك بدون استعمال رقم الهاتف – تفعيل 2FA

تأمين حساباتك من الأمور المهمة التي يجب عليك الا تتجاهلها، اليوم ونحن في 2022 صارت حساباتنا تحمل عنا معلومات كثيرة ويمكن القول ان حياتك كلها مُسجلة على حساباتك الشخصية، سواء نتحدث عن حساب فيسبوك الذي بالتأكيد تستعمله في أغلبية حياتك عندما تتحدث مع غيرك، او نتحدث عن حساب Google الذي بالتأكيد هناك الكثير من الحسابات المرتبطة به والتي بمجرد اختراق أحدهم لحساب جوجل سيصل الى جميع بياناتك وحساباتك الأخرى، لذلك تأمين حساباتك من الأمور المهمة جدًا، افضل طريقة لتأمين حسابك هي الحماية بالمصادقة الثنائية او ما يُسمى بالـ2 factor authentication وهي وسيلة حماية إضافية لكل حساباتك، تعالى نتحدث عن استعمال تطبيقات هذه الحماية وكيفية تأمين حساباتك بدون استعمال رقم الهاتف.

أفضل تطبيقات تأمين حساباتك بدون رقم الهاتف

تطبيق Google Authenticator

تطبيق Microsoft Authenticator

تطبيق Authy

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كيفية تأمين حساباتك بدون رقم الهاتف

من أجل تأمين حساباتك بدون رقم الهاتف يجب عليك تثبيت أي من التطبيقات المذكورة بالأعلى واضافتهم ضمن المصادقة الثنائية لحساباتك، الخطوات بسيطة جدًا ولا تختلف من تطبيق لآخر في الأغلب، كل ما تقوم به هو الدخول الى اعدادات حسابك واختيار تأمين الحساب بالمصادقة الثنائية 2 factor authentication ومن ثم اضافة التطبيق نفسه الى الحساب، بهذا الشكل سيكون حسابك أكثر امانًا من استعمال الهاتف في تأمينه، سنتحدث عن الفارق في باقي المقال.

الخطوات

افتح صفحة اعدادات حسابك

اختر التأمين بالمصادقة الثنائية

سيُظهر لك الموقع رمز QR او كود سنحتاجه في تسجيل الحساب

الآن قم بفتح التطبيق المراد استعماله

اضغط على زر اضافة حساب Add Account

سيطلب منك التطبيق الكود او رمز الـQR المعروض فقم بنسخ الكود و وضعه في التطبيق

هكذا تمت اضافة الحساب وتأمينه باستعمال التطبيق

الفرق بين تأمين حساباتك برقم الهاتف واستعمال التطبيق

الفرق بين استعمال التطبيقات وبين استعمال رقم الهاتف هو في مستوى الأمان، مشكلة استعمال رقم الهاتف المحمول انه بوصول أي شخص الي الرقم فكل حساباته معرضة للإختراق بسهولة، لكن التطبيقات تُخزن على الهاتف لا الرقم، لا يستطيع احد الوصول اليها غير بمسك الهاتف نفسه واستعمال التطبيقات مما يجعل الأمر مستحيلًا عندما يريد احد اختراقك، لكن رقم الهاتف يمكن الوصول اليه من طرق عديدة لا نستطيع حصرها، لذلك التطبيقات أكثر أمانًا.