فورد تعتمد سياسة جديدة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 07:13 مساءً - أوضحت شركة فورد أنها تريد إعادة هيكلة نموذجها للبيع، بما في ذلك بناء منصة للتجارة الإلكترونية حيث يمكن للعملاء التسوق وشراء السيارات الكهربائية بأسعار غير قابلة للتفاوض في محاولة لمطابقة هوامش ربح شركة تيسلا.

كما أعلنت شركة صناعة السيارات أنها تنفق 3.7 مليارات دولار لتوظيف 6200 عامل نقابي لتشغيل العديد من مصانع التجميع في ميشيغان وأوهايو وميسوري كجزء من خطة صانع السيارات لبيع 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2026.

ويخصص جزء كبير من الاستثمار نحو المصانع التي تبني سيارات الشركة، بما في ذلك شاحنة بيك آب F-150 Lightning وسيارة كهربائية جديدة من المقرر أن تبدأ الإنتاج في منتصف العقد.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها تستثمر أيضًا في المصانع حيث يتم تجميع سياراتها العاملة بالوقود. وتخطط لاستخدام بعض الأموال لإنتاج سيارة بيك آب رانغر جديد و موستانغ كوبيه.

وتتوقع الشركة توحيد الجهود بين التجار والموردين وشركات صناعة السيارات مع بدء الصناعة ببناء المزيد من السيارات الكهربائية.

وتأتي التصريحات في وقت غير مستقر بالنسبة لأسعار السيارات بسبب أزمة سلسلة التوريد وتلاعب الوكلاء بالعملاء بشأن السيارات الجديدة.

ووفقًا للشركة، لن يحتفظ التجار في المستقبل بأي مخزون. وبدلاً من ذلك، تشحن المركبات مباشرةً إلى العميل، مع الاستلام والتسليم عن بعد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: قد يتغير عملهم كثيرًا. وقد يكون هناك الكثير من الرابحين والخاسرين. وأعتقد أنه قد يكون هناك توحيد للجهود. ولكن لم يعطِ إطارًا زمنيًا للتحول إلى المبيعات عبر الإنترنت. كما لم يشرح بالتفصيل خطط فورد لشبكة وكلائها.

وقد يستلزم الانتقال إلى نموذج المبيعات عبر الإنترنت فقط العديد من التحديات، لأن شركات صناعة السيارات لديها سيطرة محدودة على شبكات الوكلاء.

وتحمي قوانين الولاية تجار السيارات وينفقون ملايين الدولارات سنويًا على جماعات الضغط للحفاظ على مكانتهم.

وتدير شركة تيسلا متاجر البيع بالتجزئة ولكن ليس لديها وكلاء، وهي ميزة رئيسية في خفض تكاليف الوسطاء والاحتفاظ بالأرباح.

فورد تعمل مع التجار للانتقال إلى المستقبل

في غضون ذلك، تغير فورد أكثر من الطريقة التي تبيع بها السيارات. وفي إعادة هيكلة تاريخية في شهر مارس، فصلت فورد النشاط التجاري للسيارات الكهربائية عن النشاط التجاري لسيارات محرك الاحتراق الداخلي.

وتمول الأرباح الواردة من النشاط التجاري لسيارات محرك الاحتراق الداخلي، الذي يسمى Ford Blue، نمو النشاط التجاري للسيارات الكهربائية، الذي يسمى Ford Model e.

وشبه الرئيس التنفيذي للشركة رؤيته لنموذج مبيعات صانع السيارات باستراتيجية سلسلة المتاجر Target المتمثلة في الاستفادة من متاجرها التقليدية للتنافس مع أمازون.

وقال: كان من الممكن اندثار سلسلة المتاجر Target، ولكن لم يحدث ذلك. استخدمت سلسلة المتاجر Target خبراتها كبائع تجزئة مادي لصالحها مع تحديث فكرة التجارة الإلكترونية.

وقال فارلي: يجب علينا فرض أسعار غير قابلة للتفاوض والانتقال إلى الإنترنت بنسبة 100٪ حتى ينتقل المخزون مباشرةً إلى العميل مع الاستلام والتسليم عن بعد بنسبة 100٪. ولكن هذا لا يعني التخلص من الوكلاء الشخصيين.