تحديثات جديدة ومميزة لمستخدمي “Gboard”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 07:13 مساءً - قدمت شركة غوغل ميزات تحديثات جديدة ومميزة لمستخدمي “Gboard”، تمكنهم من تحويل النص إلى ملصق مخصص عند الكتابة.

وتقول الشركة إن المستخدمين يكونون قادرين على كتابة ما يريدون قوله ثم اختيار تصميم لمشاركة رسالتهم.

وتتوفر الملصقات النصية المخصصة الجديدة قريبًا للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين يكتبون باللغة الإنجليزية.

كما تطرح الشركة أيضًا أكثر من 1600 مجموعة جديدة ذات طابع صيفي من Emoji Kitchen لمساعدة المستخدمين في التعبير عن أنفسهم من خلال إنشاء رموز تعبيرية هجينة جديدة.

ويمكنك استخدام الميزة عن طريق كتابة رمز تعبيري أو اثنين في رسالة، ومن ثم معرفة نوع المزج الذي يمكنك ترجمته إلى ملصقات. والنتيجة هي مجموعة من الرموز التعبيرية الممتعة وغير تقليدية.

وتعمل غوغل أيضًا على تحسين الحد من ضوضاء الخلفية في تطبيق Sound Amplifier، المصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

ويستخدم التطبيق هاتفك لتضخيم الأصوات المهمة من حولك وتصفيتها. ويجلب التطبيق مع التحديث الجديد صوتًا أسرع وأكثر دقة، إلى جانب واجهة مستخدم مُجدَّدة تقول الشركة إنها أسهل في الاستخدام.

وهناك أيضًا تحديثات جديدة لتطبيق Lookout، المصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو العمى. ويستخدم التطبيق كاميرا هاتفك لتوفير معلومات حول العالم من حولك.

ويحصل Lookout على وضع الصور الجديد الذي يستخدم أحدث نماذج التعلم الآلي من غوغل لتمكين المستخدمين من سماع وصف للصورة.

غوغل توسع ملصقات Gboard النصية المخصصة

كما طرحت الشركة تحديثات لوضع النص في التطبيق ووضع المستندات ووضع تسمية الطعام ووضع الاستكشاف لجعل Lookout أكثر دقة. ويعمل التطبيق الآن أيضًا في وضع عدم الاتصال ودون الحاجة إلى اتصال بالشبكة اللاسلكية أو خدمة بيانات.

وقالت مديرة إدارة المنتجات في أندرويد: نحن نقدم مجموعة من التحديثات لمساعدة هاتفك في التميز بقدر ما تفعله أنت. بدءًا من الطرق الأكثر تعبيرًا لمراسلة أصدقائك، إلى الترقيات الدقيقة والذكية للترفيه وإمكانية الوصول، نضمن أن يكون كل تفاعل مع جهاز أندرويد مفيدًا أكثر من السابق. وتضيف هذه التحديثات المزيد من الطرق التي يساعدك بها أندرويد في التواصل مع الآخرين ومع العالم من حولك.

كما يمكن للمستخدمين الذين لديهم نقاط Google Play الآن استخدامها للحصول على عناصر داخل التطبيق دون مغادرة ألعابهم أو تطبيقاتهم.

ولديك خيار تغطية تكلفة الشراء بالكامل باستخدام نقاط Google Play أو تقسيمها بين نقاط Google Play وطريقة دفع أخرى. ويتم طرح التحديث الجديد خلال الأسابيع المقبلة في البلدان التي تتوفر فيها نقاط Google Play.