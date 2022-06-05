غوغل تنهي خدمة “أندرويد أوتو” لشاشات الهاتف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 07:13 مساءً - ألنت شركة غوغل أنها ستوقف قريباً وبشكل نهائي خدمة “أندرويد أوتو” لشاشات الهاتف، والتي كانت تتيح واجهة مبسطة داخل السيارة من نظام أندرويد تعد أكثر أمانًا أثناء تثبيت الهاتف عبر لوحة قيادة السيارة.

وتعد هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين لا يمتلكون سيارات أحدث مع إصدار أندرويد أوتو العامل عبر شاشة المعلومات والترفيه.

يذكر أن هذا ليس التحذير الأول من الشركة بإنهاء أندرويد أوتو لشاشات الهاتف. وأهملته الشركة في العام الماضي عندما عطلته عبر أجهزة أندرويد 12 الأحدث.

ولا يزال بإمكان الأشخاص الذين لديهم أجهزة قديمة الوصول إلى التطبيق. ولكن غوغل لم تقدم جدولًا زمنيًا حول موعد توقف التطبيق عن العمل. كما أشارت إلى أنه ليس لديها المزيد من التفاصيل لمشاركتها في الوقت الحالي.

ويحدث هذا الأمر نتيجة لخطط الشركة المعلنة في عام 2019. وأرادت غوغل أن ينتقل المستخدمون من تجربة أندرويد أوتو عبر الهاتف إلى وضع قيادة مساعد غوغل.

ولكن تأخر صدور وضع قيادة مساعد غوغل حتى عام 2020. وأصبح تطبيق أندرويد أوتو لشاشات الهاتف خلال هذا التأخير هو الحل المؤقت لاستخدام أندرويد أثناء القيادة إذا لم يكن لديك سيارة جديدة مدعومة.

ويعد التطبيق حلاً يمكن الوصول إليه ويمكن لأي شخص استخدامه في أي سيارة والحصول على جميع مزايا أندرويد أوتو.

ولكن يتعين الآن على المستخدمين إما تثبيت وحدة رئيسية جديدة تدعم أندرويد أوتو أو شراء سيارة أحدث إذا كانوا يريدون تجربة أندرويد أوتو.

غوغل تتخلص من إصدار أندرويد أوتو السهل الوصول

كما أن وضع قيادة مساعد غوغل ليس حلاً بديلاً. وهذا الحل يتضمن مطالبات يمكن أن تشتت الانتباه مقارنة بواجهة أندرويد أوتو.

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى حمل المستخدمين للهاتف باليد أثناء القيادة إذا تلقى مساعد غوغل طلبًا صوتيًا خاطئًا.

وتمتلك عملاقة البحث خططًا طموحة لصناعة السيارات. ومن المحتمل أن يعمل أندرويد أوتو لشاشات الهاتف على إضعافها.

ولدى الشركة نظام تشغيل كامل للسيارة يسمى أندرويد أوتوموتيف الموجود في سيارات مثل Polestar 2، ومن المفترض أن يشق طريقه إلى سيارات فورد أيضًا.

وقامت غوغل هذا العام بترقية تجربة أندرويد أوتو المتصلة، مع التركيز على الاستجابة والاستفادة بشكل أفضل من أحجام شاشات المعلومات والترفيه في السيارة المختلفة.