شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتس آب قد يوفر ميزة "التحقق المزدوج" لتوفير مزيد من الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر واتس آب أحد أشهر تطبيقات التراسل الفوري، وعلى الرغم من وجود تدابير أمنية مطبقة، لا تزال عمليات الاحتيال منتشرة على تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta، ويعود البعض إلى سذاجة المستخدمين، وللحد من ذلك، من المتوقع أن يزيد واتس آب من أمانه عن طريق إضافة طبقة أخرى من التحقق.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetainfo، يختبر واتس آب نظام تحقق مزدوج، حيث أشار التقرير إلى أن "أي محاولة ناجحة لتسجيل الدخول إلى حساب واتس آب الخاص بنا من جهاز آخر تتطلب رمز تحقق إضافيًا للتأكيد".

كيف من المتوقع أن يعمل رمز التحقق المزدوج؟

في الوقت الحالي، عندما يحاول أي مستخدم واتس آب تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، يجب عليه / عليها إدخال رمز تحقق مكون من 6 أرقام، ويكشف تقرير WABetainfo أنه عند إدخال الرمز الأول بنجاح، يجب إدخال رمز آخر مكون من 6 أرقام لتسجيل الدخول إلى واتس آب.

وسيتلقى المستخدمون رسالة أخرى لتنبيههم بشأن محاولة تسجيل الدخول، وفي حالة محاولة شخص ما تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، فسيعرفون على الفور ولن يتمكن أي شخص من الوصول إليه ما لم يعرف رمز التحقق الثاني، وستكون الميزة مفيدة لأولئك الذين يقعون فريسة لعمليات احتيال معينة، والتي تستولي على حسابات واتس آب للمستخدمين.

متى يتوقع طرح الميزة؟

اعتبارًا من الآن، لا تزال الميزة قيد التطوير وليس هناك مخطط زمني متوقع لتوفرها، ومع ذلك، عندما يتم طرح الميزة، فمن المتوقع أن تصل إلى كل من iOS و Android، وستصل هذه الميزة إلى مستخدمي الإصدار التجريبي ولكن حتى الآن، لا توجد كلمة حول ذلك أيضًا.