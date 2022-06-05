شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول رواد الفضاء الصينيين إلى محطة "تيانجونج" الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين بدء رواد الفضاء الثلاثة الصينيين مهمتهم، بعد أن رست مركبتهم الفضائية في محطة "تيانجونج" الفضائية التابعة لبلادهم، عقب نحو سبع ساعات من انطلاق الصاروخ.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ أن الفريق مكلف "باستكمال تجميع وبناء محطة "تيانجونج" الفضائية، وكذلك "تشغيل المعدات" وإجراء تجارب علمية، وتعد الخطوة علامة فارقة جديدة في سعي /بكين/ لتصبح قوة فضائية رئيسية.

ويعني اسم المحطة "القصر السماوي" ، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام الجاري.

وكان رواد الفضاء الثلاثة قد انطلقوا في صاروخ من طراز لونج مارش - 2F الساعة 2:44 صباحًا (بتوقيت جرينيتش) من مركز "جيوجوان" لإطلاق الأقمار في صحراء جوبي شمال غربي الصين.