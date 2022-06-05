علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وصول رواد الفضاء الصينيين إلى محطة "تيانجونج" الفضائية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين بدء رواد الفضاء الثلاثة الصينيين مهمتهم، بعد أن رست مركبتهم الفضائية في محطة "تيانجونج" الفضائية التابعة لبلادهم، عقب نحو سبع ساعات من انطلاق الصاروخ.
وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ أن الفريق مكلف "باستكمال تجميع وبناء محطة "تيانجونج" الفضائية، وكذلك "تشغيل المعدات" وإجراء تجارب علمية، وتعد الخطوة علامة فارقة جديدة في سعي /بكين/ لتصبح قوة فضائية رئيسية.
ويعني اسم المحطة "القصر السماوي" ، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام الجاري.
وكان رواد الفضاء الثلاثة قد انطلقوا في صاروخ من طراز لونج مارش - 2F الساعة 2:44 صباحًا (بتوقيت جرينيتش) من مركز "جيوجوان" لإطلاق الأقمار في صحراء جوبي شمال غربي الصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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