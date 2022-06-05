شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق المركبة الفضائية الصينية المأهولة "Shenzhou-14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث التلفزيون المركزي الصيني اليوم، إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "Shenzhou-14" من مركز جيوتشيوان الفضائي في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، وفقا لتقرير RT .

وتحمل المركبة على متنها، طاقما مكونا من ثلاثة أفراد، بينهم امرأة إلى محطة تيانغونغ المدارية، وسيقضي الطاقم المذكور، ستة أشهر في المحطة المدارية.

وأقلع الصاروخ الناقل Long March 2F، وفقا للخطة في الساعة 10:44 بتوقيت بكين (5:44 بتوقيت موسكو).

وفى وقت سابق، أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء أنها تعمل على تطوير مركبات جديدة لترسلها إلى المحطة المدارية الوطنية.

وتبعا لصحيفة China Daily فإن "الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء تعمل حاليا على تطوير مركبة Tianzhou-6 والتي ستكون أكبر بكثير من مركبات Tianzhou السابقة، ومصممة لتعمل لفترات أطول".

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بكين من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.