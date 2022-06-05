شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تكشف عن أدوات تحرير جديدة لـفيس بوك وانستجرام Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، عن تحديثين يركزان على منشئي المحتوى على انستجرام Reels وفيس بوك Reels، حيث يمكن لمنشئي هذه الأنظمة الأساسية الآن الوصول إلى أدوات التحرير الجديدة، والقدرة على إنشاء وجدولة Reels على سطح المكتب، والمزيد.

وبدءًا من انستجرام Reels، هناك 4 تحديثات جديدة، التحديث الرئيسي الأول هو القدرة على استيراد الصوت الخاص بك عند إنشاء Reels، وتتيح لك ميزة استيراد الصوت الجديدة إضافة تعليق أو ضوضاء خلفية من أى مقطع فيديو تزيد مدته عن 5 ثوان، وإلى جانب ذلك، قام انستجرام أيضًا بتحديث مجموعته من المؤثرات الصوتية بخيارات جديدة.

بعد ذلك، يدعم انستجرام Reels الآن إضافة ملصقات شريط التمرير الخاصة بالاستطلاع والاختبار والرموز التعبيرية، والتي كانت مدعومة سابقًا فقط انستجرام Stories، الميزة الجديدة الثالثة تسمى القوالب، والتي تتيح لك إنشاء Reels باستخدام قالب آخر، وستقوم الميزة تلقائيًا بالتحميل المسبق للعناصر النائبة للصوت والمقطع، مما يبسط عملية الإنشاء، وأخيرًا، زاد انستجرام الحد الأقصى لطول بكرة إلى 90 ثانية.

عند الوصول إلى فيس بوك Reels ، يمكن لمنشئي المحتوى الآن إنشاء فيس بوك Reels وتعديلها وجدولتها ونشرها من متصفح الويب الخاص بهم من خلال Creator Studio، وهناك أداة جديدة لقص الفيديو يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع من مقاطع فيديو طويلة أو مسجلة أو مباشرة، ويمكن لمنشئي فيديو الألعاب إنشاء Reels قصيرة مباشرة من المحتوى المباشر الخاص بهم.

الميزة الجديدة التالية تسمى مزامنة الصوت، والتي يمكنها مزامنة مقاطع الفيديو تلقائيًا مع إيقاع الأغنية، حتى أن هناك خيارًا لجعل الصوت الرقمي يقرأ النص في بكرة مع تحويل النص إلى كلام.

فيما بدأ فيس بوك أيضًا في عرض Reels مقترحة في الخلاصة على مستوى العالم، والتي من شأنها تحسين مدى وصول بكرة، وستعرض Reels الآن الخلاصة، والمجموعات، والمشاهدة، وعلى انستجرام، يتمتع المبدعون بخيار التوصية بـ Reels الخاصة بهم على فيس بوك لتوسيع مدى وصول محتواهم، وسيتم طرح هذه الميزات والأدوات لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.