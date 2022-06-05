انفراجات في أزمة إمدادات الرقائق الإلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

بدأت الشركات المصنّعة للسيارات تتلمّس انفراجات في التزوّد بالإمدادات الضرورية والمكونات عالية التقنية لصناعة السيارات.

وبدت مؤشرات، على الأقل في الوقت الحالي، على تراجع حدة النقص في أشباه الموصلات عالمياً، الذي حدّ من قدرات صناعة السيارات لما يقرب من عامين.

شركات صناعة السيارات من بينها: “مرسيدس بنز”، و”دايملر تراك هولدينغ”، و”بي إم دبليو”، بدأت في الحصول على ما تحتاجه من مكونات عالية التقنية، بما يكفي الإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية، عقب معاناتها من انقطاعات عطّلت أعمالها على مدار أشهر.

يأتي ذلك التقدم المفاجئ في وقت أبكر من توقعات الشركات، والذي يمثل نقطة مضيئة للصناعة التي تواجه التضخم والاقتصاد المتدهور، بالتزامن مع إدارة تحول تاريخي إلى إنتاج السيارات الكهربائية.

وقد تشهد شركات صناعة السيارات ارتياحاً بتحسن المعروض من الرقائق، لكنها لم تعلن عن انتهاء الأزمة حتى الآن.

في السياق، قال “يورج بورزر”، رئيس إدارة الإنتاج وسلسلة التوريد في “مرسيدس”: “ما زلنا نراقب الأمر بشكل أسبوعي، ولم نرصد حتى الآن بكافة أنحاء العالم، مشاكل في إدارة الإنتاج بشكل ملحوظ”.

وأشار بورزر إلى إن مشكلات نقص الإمدادات تحدث “هنا وهناك، لكنها لا تقارن بما كان عليه الوضع العام الماضي”.

ورغم ازدهار الطلب على السيارات، اضطرت شركات صناعة السيارات إلى تقليص الإنتاج، لعدم حصول المصانع حول العالم على ما يكفي من الرقائق، التي تمثل مكونات رئيسية في السيارات التي يتزايد اعتمادها على التقنية. وتنعكس حدة نقص الإمدادات لدرجة أن إنتاج سيارات الركاب عالمياً بالكاد أظهر علامات تعافي للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء.

ومع تحسن المعروض من الرقائق الإلكترونية، تعمل شركات صناعة السيارات على خفض الطلبات المتراكمة لديها، بينما تتحول المخاوف إلى كيفية استمرار طلب المستهلكين وسط تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

الى ذلك، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية بحاجة إلى خفض عدد العاملين بنسبة 10%، بسبب “شعوره السيء للغاية” بشأن الاقتصاد، وفقاً لمذكرة داخلية نشرتها رويترز.