شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: من المتوقع أن انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 3.5٪ فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، في بحث جديد لها أنه ستنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 3 - 3.5٪ لتصل إلى 1.31 - 1.36 مليار وحدة في عام 2022، مما يشير إلى أن السوق سيستمر في الانخفاض، حيث غيرت الشركة توقعاتها السابقة للشحنات من نمو بنسبة 1.6٪ إلى انخفاض بنسبة 3.5٪، مما سيرفع الإجمالي إلى 1.31 مليار وحدة.

وكان ضعف الطلب، وعمليات الإغلاق الصينية، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وقيود سلسلة التوريد كلها عوامل تساهم في هذا التراجع، ووفقًا لـ IDC، أثرت عمليات الإغلاق في الصين على الطلب والعرض العالميين في نفس الوقت، من خلال تقليل الطلب في أكبر سوق في العالم وتشديد الاختناق في سلسلة التوريد المضغوطة بالفعل، مما تسبب في قيام العديد من مصنعي المعدات الأصلية بتقليل الطلبات لهذا العام، ومع ذلك، ظلت شركة Apple هي الأقل تأثراً بهذه المشكلة بسبب سيطرة الشركة القوية على سلسلة التوريد و ASP للأجهزة.

ومن المتوقع أن تنخفض أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والصينية وأوروبا الغربية بنسبة 22٪ و11.5٪ و1٪ على التوالي، بينما ستشهد معظم المناطق الأخرى نموًا إيجابيًا هذا العام ، بما في ذلك آسيا / المحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3٪.

والخبر السار هو أن IDC تتوقع أن يتم حل مشكلات أشباه الموصلات المستمرة في النصف الثاني من عام 2022، وأن مبيعات أجهزة 5G ستزيد بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي في عام 2022، وعلاوة على ذلك، كان إمداد 4G SoC محدودًا نظرًا لأن يتحول السوق نحو 5G SoCs.