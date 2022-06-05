شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إغلاق أمازون متجر كيندل فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق أمازون مكتبة كيندل في الصين، مما يمثل تراجعًا آخر لعملاق التكنولوجيا الغربي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أعلنت الشركة أنه اعتبارًا من يوليو 2023، لن يتمكن مستخدمو Kindle من شراء الكتب عبر الإنترنت في البلاد.

وسيتمكن العملاء الحاليون من تنزيل العناوين التي تم شراؤها مسبقًا حتى يونيو 2024، وقالت أمازون (AMZN) أيضًا إنها ستتوقف عن تزويد تجار التجزئة بأجهزة Kindle اعتبارًا من الخميس الماضي.

وقالت الشركة ومقرها سياتل في بيان: "التزام أمازون الصين طويل الأجل تجاه العملاء لن يتغير"، "لقد أنشأنا أساسًا تجاريًا واسعًا في الصين وسنواصل الابتكار والاستثمار وفقا لCNN.

وتضيف هذه الخطوة إلى سلسلة عمليات سحب الشركات من الصين في الأشهر الأخيرة، في الأسبوع الماضي أعلنت Airbnb (ABNB) أنها ستزيل جميع قوائمها في البلاد وتركز بدلاً من ذلك على المسافرين إلى الخارج، قائلة إنها تكبدت تكاليف متزايدة تفاقمت بسبب Covid-19، وابتداءً من هذا الصيف لن يتمكن الضيوف من إجراء الحجوزات في الصين.

وفي أكتوبر الماضي قالت LinkedIn إنها ستغلق النسخة المحلية من منصتها في الصين، مشيرة إلى "بيئة تشغيل أكثر تحديًا بشكل كبير" وعقبات الامتثال.

قررت المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت، تقديم خدمة جديدة بالكامل وأكثر محلية تسمى InJobs، يهدف الموقع إلى تقديم خدمة أقل كخدمة شبكات احترافية مخصصة تتيح للمستخدمين مشاركة الرسائل والمنشورات عبر الإنترنت، وأكثر من ذلك كبوابة وظائف تقليدية.

ودخلت أمازون الصين لأول مرة في عام 2004 من خلال الاستحواذ على Joyo ، وهو بائع رئيسي على الإنترنت للكتب والموسيقى ومقاطع الفيديو في البلاد.

منذ ذلك الحين تمتعت بنجاح محدود في السوق الواسعة، ز في عام 2019 أغلقت الشركة سوقها المحلي عبر الإنترنت في الصين، مما يعني أن العملاء لم يعودوا قادرين على شراء البضائع من البائعين الصينيين.

وفي حين أن الشركة لم توضح السبب علنًا، أشار المحللون إلى أنها تنازلت عن المنافسة المحلية، بقيادة لاعبين مثل Alibaba و JD.

تواصل أمازون تشغيل متجر على الإنترنت في الصين يسمح بالمشتريات "الخارجية"، حسبما أشارت الشركة في بيانها، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والخدمات السحابية والأعمال الإعلانية.