شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تحذر من عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير جديد للجنة التجارة الفيدرالية أن المحتالين بالعملات المشفرة سرقوا أكثر من مليار دولار من 46000 شخص منذ بداية عام 2021.

قرعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أجراس الإنذار يوم الجمعة الماضية، قائلة إن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تصل إلى حوالي واحد من كل أربعة دولارات تم الإبلاغ عن فقدها بسبب الاحتيال - أكثر من أي طريقة دفع أخرى. بلغ متوسط ​​الخسارة الفردية المبلغ عنها 2600 دولار.

والغالبية العظمى من أولئك الذين أفادوا بأنهم خسروا استخدام البيتكوين للدفع للمحتالين، بنسبة 70 ٪ يليهم تيثر وإيثر. الضحايا عادة ما يكونون جزءًا من فئة عمرية أصغر - أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا هم أكثر عرضة لخسارة أموالهم بسبب الاحتيال بثلاثة أضعاف وفقا لما نقلته CNN.

وتزداد شعبية عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث ارتفعت بمعدل 60 مرة عن عام 2018، فهي تحتوي على جميع العناصر التي تمنح المحتالين ميزة - لا يوجد بنك للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتحويلات التي لا رجعة فيها والمستثمرين المبتدئين الذين غالبًا ما يكونون غير ملمين إلى حد كبير بكيفية عمل التشفير.

ويأتي تحذير FTC في وقت متقلب في سوق العملات المشفرة، منذ أن وصلت Bitcoin إلى ذروتها عند 69000 دولار في نوفمبر، فقد فقدت أكثر من نصف قيمتها حيث انسحب المستثمرون من الأصول ذات المخاطر العالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

قال ما يقرب من نصف أولئك الذين أفادوا بأنهم خسروا أموالًا في عملية احتيال تشفير في عام 2021 أنهم قد تم استدراجهم من خلال منشور عبر الإنترنت أو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تمت مشاهدة أكثر من نصف المنشورات على Facebook أو Instagram.

كانت فرص الاستثمار المزيفة وراء 575 مليون دولار من جميع خسائر التشفير التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة التجارة الفيدرالية، أكثر بكثير من أي نوع احتيال آخر.

قال تقرير لجنة التجارة الفيدرالية: "القصص التي يشاركها الناس حول عمليات الاحتيال هذه تصف عاصفة كاملة: وعود كاذبة بالمال السهل مقترنة بفهم وتجربة العملات المشفرة المحدودين".

في فبراير وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو لائحة اتهام لمؤسس BitConnect بتهمة تدبير مخطط بونزي عالمي بقيمة 2.4 مليار دولار. تم اتهام المؤسس بتضليل المستثمرين بشأن "برنامج إقراض" العملة المشفرة ، مدعيا أن التكنولوجيا المملوكة للشركة ستحقق عوائد كبيرة للمستثمرين من خلال تتبع أسواق تبادل العملات المشفرة.

وفي مايو وجهت إلى الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin لائحة اتهام "بتدبير خطة احتيال استثمار عالمي بقيمة 62 مليون دولار" وعدت بعائدات كبيرة من تعدين عملات رقمية جديدة.

في كلتا الحالتين وعد المحتالون بعائدات كبيرة لمستثمريهم، لكن بدلاً من ذلك وضعوا الأموال في محافظهم المشفرة.

في الشهر الماضي أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها توظف أكثر من عشرة موظفين جدد لمكافحة الاحتيال في العملة المشفرة.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن هناك خطوات يجب اتخاذها لتجنب التعرض للخداع. الأول هو الابتعاد عن أي شخص يعد بعوائد مضمونة.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: "لا يوجد أي استثمار في العملة المشفرة مضمون على الإطلاق لكسب المال، ناهيك عن الأموال الكبيرة". قالت FTC إن الاستثمار المشروع لن يتطلب منك أبدًا شراء عملة مشفرة.

تلعب عمليات الاحتيال الرومانسية أيضًا دورًا في هذا النوع من الاحتيال - حيث أبلغ فرد متوسط ​​عن خسارة تشفير قدرها 10000 دولار. كما حذرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من الخلط بين نصائح المواعدة والاستثمار عبر الإنترنت.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية: "إذا أراد أحد المهتمين أن يوضح لك كيفية الاستثمار في العملات المشفرة، أو يطلب منك إرسال تشفير، فهذه عملية احتيال".