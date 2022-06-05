شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية إقليدس تحقق فى أكبر الألغاز فى علم الكونيات "المادة المظلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المركبة الفضائية إقليدس من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، للتحقيق في واحدة من أكبر الألغاز في علم الكونيات - المادة المظلمة والطاقة المظلمة - للإطلاق، ومع انضمام المكونين الرئيسيين للمركبة الفضائية مؤخرًا تمت إضافة وحدة أخرى الآن: الدرع الواقي من الشمس والألواح الشمسية التى ستحميها من الشمس وتولد الطاقة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتنظر التلسكوبات الفضائية الأخرى مثل هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي بتفصيل كبير في ميزات معينة مثل المجرات أو النجوم، لكن إقليدس سيبحث على نطاق أوسع بكثير في محاولة لالتقاط معلومات عن الكون ككل، ويشرح مدير مشروع إقليدس، جوزيبي راكا أن إقليدس "سينظر إلى حوالى 35٪ من السماء".

وستنشئ خريطة ثلاثية الأبعاد للكون من خلال أخذ ملاحظات واسعة جدًا والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن تأثيرات المادة المظلمة والطاقة المظلمة ، والتي لا يمكن اكتشافها مباشرة، وقال راتشا: "إنها نوع من أنواع الكاميرات ذات الزاوية الواسعة، وهدفنا هو فهم المزيد عن الطاقة المظلمة والمادة المظلمة وهما مكونان مهمان جدًا للكون."

ويتضمن جزء من تصميم المركبة الفضائية أدوات حساسة للغاية، والتي يمكن أن تتعطل بسبب التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة، وعندما تكون المركبة الفضائية في الفضاء، يمكن أن تصبح أجزاءها التي تواجه الشمس أكثر سخونة من تلك التي تواجهها بعيدًا عن الشمس، مما قد يسبب مشاكل، لذا يحافظ حاجب الشمس من إقليدس على حرارة الشمس بعيدًا عن الأجزاء الحساسة للمركبة الفضائية، وهناك أيضًا ألواح شمسية متصلة بالوحدة لامتصاص بعض هذه الطاقة من الشمس ولتوفير الطاقة للمركبة الفضائية.

وكانت هناك مخاوف حول كيفية إطلاق إقليدس وكانت الخطة الأصلية تتعلق بصاروخ سويوز روسي لإطلاق إقليدس في أبريل 2023، لكن وكالة الفضاء الأوروبية علقت شراكتها مع وكالة الفضاء روسكوزموس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والآن سيتم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة صاروخ آريان 6 من شركة Arianespace الفرنسية بدلاً من ذلك، وسيتم الإطلاق من ميناء الفضاء الأوروبي في جويانا الفرنسية، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان تاريخ الإطلاق الأصلى فى أبريل 2023 سيظل ممكنًا.