شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إنشاء مجلدات فى Gmail على سطح المكتب الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر جوجل مجموعة متنوعة من الخيارات لتنظيم بريدك الوارد، حيث يتيح لك Gmail إنشاء تصنيفات (مجلدات) لفرز رسائل البريد الإلكتروني. تصنيف Gmail هو نوع من العلامات التي يمكنك إضافتها إلى أي بريد إلكتروني تستقبله أو ترسله، يمكنك أيضًا إضافتها إلى المسودات.

وتتشابه التصنيفات مع المجلدات ، ولكنها على عكس المجلدات ، تسمح لك بتطبيق تصنيفات متعددة على جزء واحد من البريد. لكن يمكن أن تكون التسميات أكثر كفاءة من المجلدات. يمكنك أيضًا تضمين التصنيفات التي تعمل مثل المجلدات الفرعية في المجلدات.

1. افتح حساب Gmail الخاص بك.

2. انتقل إلى رمز الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على خيار رؤية جميع الإعدادات.

4. انتقل إلى علامة التبويب "التصنيفات" ، بجوار علامة التبويب "عام" مباشرةً.

5. قم بالتمرير لأسفل إلى إنشاء تصنيف جديد.

6. أدخل اسم التسمية وسيتم إنشاء التسمية (المجلد) الخاص بك.

وإذا أضفت بريدًا إلكترونيًا إلى أحد التصنيفات ، فسيظل يظهر في بريدك الوارد الأساسي، فعندما تنقل بريدًا إلكترونيًا إلى أحد التصنيفات ، فإنه يختفي من البريد الوارد الرئيسي، ولا يزال بإمكانك الوصول إليها ببساطة عن طريق اختيار التسمية المناسبة. يمكن نقل البريد الإلكتروني المهم ولكنه ليس عاجلاً في بريدك الوارد إلى التصنيفات المناسبة بمجرد استلامه.

كيف يمكن أن تكون التصنيفات في Gmail مفيدة لعملك اليومي وحياتك الشخصية؟

1. يؤدي تطبيق التصنيفات على البريد إلى تسهيل العثور عليها في المستقبل.

2. إذا حذفت رسالة من أحد التصنيفات ، فلن يتم حذفها من التصنيف الآخر ، مما يساعدك في حفظ البريد في أكثر من مكان.

3. يمكنك تطبيق رموز ألوان مختلفة على ملصقات مختلفة ، مما يجعلها مختلفة عن بعضها البعض.