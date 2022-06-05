شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Mozilla تطلق أدوات للترجمة الآلية بدون اتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Mozilla ، الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير Firefox ، أدوات ترجمة إلى Firefox لا تعتمد على المعالجة السحابية للقيام بعملها، كما طرحت الشركة أيضًا ميزات أخرى تهدف إلى تحسين تجارب المستخدمين.

وقالت الشركة في منشور على مدونة: "في (يناير) 2019 ، انضمت موزيلا إلى جامعة إدنبرة ، وجامعة تشارلز ، وجامعة شيفيلد ، وجامعة تارتو كجزء من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يسمى Project Bergamot".

وقالت "كان الهدف النهائي لهذا الاتحاد هو بناء مجموعة من أدوات الترجمة الآلية العصبية التي من شأنها أن تمكن Mozilla من تطوير وظيفة إضافية لترجمة موقع الويب تعمل محليًا ، أي أن المحركات ونماذج اللغة وخوارزميات الترجمة في الصفحة تحتاج إلى الإقامة و يتم تنفيذها بالكامل على كمبيوتر المستخدم ، لذلك لن يتم إرسال أي من البيانات إلى السحابة ، مما يجعلها خاصة تمامًا ".

وبالإضافة إلى ذلك ، يجب تقديم ميزتين جديدتين، الأول هو ترجمة النماذج ، للسماح للمستخدمين بإدخال النص بلغتهم الخاصة التي تتم ترجمتها ديناميكيًا بسرعة فائقة إلى لغة الصفحة، أما الميزة الثانية هي تقدير جودة الترجمات حيث يجب إبراز الترجمات منخفضة الثقة تلقائيًا على الصفحة ، لإعلام المستخدم بالأخطاء المحتملة.

وقالت الشركة: "هذه المجموعة من المتطلبات طرحت العديد من التحديات التكنولوجية للفريق: محرك الترجمة تمت كتابته بالكامل بلغات البرمجة التي يتم تجميعها إلى الكود الأصلي".

وأضافت: "كنا بحاجة إلى طريقة لتبسيط توزيع المشروع لتجنب النفقات الإضافية التي ينطوي عليها توفير إنشاءات متوافقة مع جميع الأنظمة الأساسية التي يدعمها Firefox" والتي سيكون من غير العملي توسيعها وصيانتها ".

وقالت Mozilla أن الحل الذي قدمته لذلك كان تطوير واجهة برمجة تطبيقات عالية المستوى حول محرك الترجمة الآلية ، ونقلها إلى WebAssembly ، وتحسين العمليات من أجل مضاعفة المصفوفة لتعمل بكفاءة على وحدات المعالجة المركزية.

وقالت الشركة: "لقد مكننا ذلك ليس فقط من تطوير وظيفة الترجمة الإضافية ، بل سمح أيضًا لكل صفحة ويب بدمج الترجمة الآلية المحلية ، كما هو الحال في هذا الموقع ، مما يتيح للمستخدم إجراء ترجمات حرة بدون استخدام السحابة".

وتتوفر إضافة الترجمة الآن في متجر Firefox Add-On للتثبيت على Firefox Nightly و Beta و General Release.