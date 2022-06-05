شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخبر مستخدمى Android Auto لشاشات الهاتف عن توقفه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخبر جوجل مستخدمي تطبيق Android Auto لشاشات الهاتف أنه لن يعمل قريبًا عبر رسالة منبثقة داخل التطبيق (عبر 9to5Google). يتيح التطبيق واجهة مبسطة داخل السيارة لنظام أندرويد تكون أكثر أمانًا للاستخدام أثناء تركيب الهاتف على لوحة قيادة السيارة ، وهي ميزة رائعة لأولئك الذين لا يمتلكون سيارات أحدث مع إصدار Android Auto الذي يعمل على شاشة المعلومات والترفيه.

ليس هذا أول تحذير من جوجل، حيث تم إهمال Android Auto بالفعل في العام الماضي عندما قامت الشركة بتعطيل Android Auto لشاشات الهاتف على أجهزة أندرويد 12 الأحدث. لا يزال بإمكان الأشخاص الذين لديهم أجهزة قديمة الوصول إلى التطبيق، لكن جوجل لم تقدم مخططًا زمنيًا حول المدة التي سيستغرقها ، مشيرة إلى أنه "ليس لديها مزيد من التفاصيل لمشاركتها في الوقت الحالي". قامت جوجل بإعادة إرسال رسالة مماثلة إلى 9to5Google هذا الأسبوع ، متجاهلة مرة أخرى جدولًا زمنيًا حول موعد توقف التطبيق عن العمل حسبما نقل موقع ذا فيرج.

تحدث هذه الكارثة برمتها بسبب خطط جوجل المربكة في عام 2019، وأرادت أن ينتقل المستخدمون من تجربة Android Auto على الهاتف إلى وضع قيادة مساعد جوجل القادم في ذلك الوقت. لكن الميزة تأخرت ولن ترى إصدارًا حتى عام 2020. خلال هذا التأخير أصبح تطبيق Android Auto for Phone Screens هو الحل المؤقت لاستخدام أندرويد أثناء القيادة إذا لم يكن لديك سيارة جديدة مدعومة.

يعد تطبيق Android Auto لشاشات الهاتف حلاً يمكن الوصول إليه ويمكن لأي شخص استخدامه في أي سيارة والحصول على جميع مزايا Android Auto. سيتعين على المستخدمين إما تثبيت وحدة رأس جديدة مكلفة تدعم Android Auto أو شراء سيارة أحدث إذا كانوا يريدون تجربة Android Auto.

وضع القيادة في Google Assistant ليس حلاً بديلاً فرديًا أيضًا ؛ إنه حل خطي يتضمن مطالبات يمكن أن تشتت الانتباه مقارنة بواجهة Android Auto. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تعثر المستخدمين مع هاتف محمول أثناء القيادة إذا تلقى مساعد جوجل طلبًا صوتيًا خاطئًا.

تمتلك جوجل خططًا طموحة لصناعة السيارات، ومن المحتمل أن يعمل Android Auto لشاشات الهاتف على إضعافها. لديها نظام تشغيل كامل للسيارة يسمى Android Automotive الموجود في سيارات مثل Polestar 2، وسوف تشق طريقها إلى سيارات Ford أيضًا. قامت جوجل أيضًا بترقية تجربة Android Auto المتصلة هذا العام، مع التركيز على الاستجابة والاستفادة بشكل أفضل من أحجام شاشات المعلومات والترفيه في السيارة المختلفة.