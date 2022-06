شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: T-Mobile تقوم بإجراء نقل الصوت عبر 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت T-Mobile أنها اتخذت خطوة صغيرة إلى الأمام في جعل الصوت عبر 5G حقيقة واقعة، في بورتلاند وأوريجون وسالت ليك سيتي بولاية يوتا، سيتم توجيه بعض المكالمات التجارية عبر شبكة 5G المستقلة من T-Mobile.

يعد Voice over 5G (المشار إليه باسم Voice over New Radio، أو VoNR) تحديًا كبيرًا للصناعة اللاسلكية بأكملها، على الرغم من أن جميع شركات الاتصالات الأمريكية سترغب على الأرجح في نقل الاتصال الصوتي إلى 5G في وقت ما في المستقبل لتحرير طيف LTE لـ 5G . تخضع المكالمات الصوتية عبر 5G أيضًا لوقت استجابة أقل، لذلك هناك فوائد حقيقية للعملاء أيضًا.

ومع ذلك ليست كل شركة اتصالات في عجلة من أمرها لإرسال مكالمات عبر 5G. أشارت Fierce Wireless العام الماضي إلى أن T-Mobile كانت تقود المهمة كجزء من جهودها لتصبح رائدة في 5G حسبما نقلت ذا فيرج.

على النقيض من ذلك يبدو أن محتوى Verizon و AT&T في الوقت الحالي يستهدق مواصلة استخدام LTE للمكالمات أثناء استمرارهما في بناء شبكات 5G الخاصة بهما.

قامت T-Mobile على الترويج لأول مرة لشبكة 5G، بما في ذلك المكالمة الصوتية الأولى عبر شبكة 5G مستقلة باستخدام LTE كإجراء احتياطي في عام 2020.