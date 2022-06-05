شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لم أرغب أن أكون رئيس تنفيذى أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Elon Musk أنه لم يرغب أبدًا في أن يصبح مديرًا تنفيذيًا ، لكنه لا يرى طريقة أخرى لتحقيق التكنولوجيا والتصميم، وبعد أن ذكر أحد مستخدمي تويتر أنه تم استبدال ماسك كرئيس تنفيذي لشركة "X دوت كوم" في عام 2000 ، غرد: "لم أرغب مطلقًا في أن أصبح مديرًا تنفيذيًا - أردت فقط العمل على المنتج / التكنولوجيا، بدا بيل هاريس وكأنه سيكون مديرًا تنفيذيًا رائعًا ، نظرًا تجربته في Intuit ، لكنه لم يكن كذلك ".

وأضاف ماسك: "إن تشغيل الشركات يؤلمني ، لكنني لا أرى أي طريقة أخرى لتطبيق التكنولوجيا والتصميم"، وفي عام 1999 ، أسس ماسك وآخرون بنك X عبر الإنترنت الذي وضع حجر الأساس للمعاملات المصرفية عبر الإنترنت.

وكان هاريس حينها رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لشركة X ، وغادر الشركة في مايو 2000، واندمجت الشركة لاحقًا مع شركة Confinity وتم تغيير اسمها إلى Paypal، وفي عام 2002 ، أسس ماسك SpaceX وفي عام 2004 ، انضم إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla Motors.

وفي يوم الجمعة ، أعلن ماسك أيضًا عن دفع يوم تسلا للذكاء الاصطناعي إلى 30 سبتمبر ، "حيث قد يكون لدينا نموذج أولي لأوبتيموس يعمل بحلول ذلك الوقت"، كذلك فإن أوبتيموس هو روبوت بحجم الإنسان يتصور ماسك القدرة على أداء المهام الروتينية للبشر.

وأضاف ماسك الذي أوقف صفقة الاستحواذ على Twitter البالغة 44 مليار دولار بسبب وجود حسابات مزيفة على المنصة: "سيكون يوم Tesla AI # 2 ملحميًا".