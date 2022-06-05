شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير لغة Google Pay إلى أى لغة ترغب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Google بتوسيع دعم اللغات لتطبيقها للمدفوعات المستند إلى UPI - GPay - من خلال تقديم دعم لمزيد من اللغات، و يدعم تطبيق GPay الآن العديد من اللغات، لذلك فإذا كنت تبحث عن استخدام GPay بلغتك الإقليمية ، فإليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:





المتطلبات المسبقة:- قم بتحديث تطبيق GPay إلى أحدث إصدار عبر Google Play Store أو Apple App Store

- تأكد من إعداد التطبيق بشكل صحيح





خطوات تغيير اللغة على Google Pay1. افتح التطبيق واضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا

2. توجه إلى الإعدادات ثم اضغط على خيار المعلومات الشخصية

3. سترى خيار اللغة

4. حدد اللغة التي تريدها

هذا كل شيء ، سيتحول التطبيق إلى اللغة التي تختارها على الفور.