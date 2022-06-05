طقس الأحد: شديد الحرارة نهارًا

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، من المقرر أن تنشط رياح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 35 21

طنطا 35 21

شبين الكوم 36 22

دمنهور 34 22

بلطيم 29 20

مطروح 28 20

السلوم 31 21

سيوة 36 19

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 36 23