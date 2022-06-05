شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف تفاصيل الدوران في مسار فريد حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عودة ناسا التي طال انتظارها إلى القمر في التبلور، حيث طورت وكالة الفضاء مدارًا قمريًا لمحطة Gateway الفضائية ، والتي ستوفر نقطة انطلاق لزيارات أقرب جار للأرض.

لم يتم اختبار المسار السماوي الذي يُطلق عليه اسم مدار الهالة القريب المستقيم (NRHO)، في الفضاء - حتى الآن.

في نافذة الإطلاق التي تمتد من 13 يونيو إلى 22 يونيو، تهدف ناسا إلى إظهار مدار في منطقة حول القمر.

هذا المسار غير المسبوق سوف تسير به مركبة بحجم فرن الميكروويف تسمى CAPSTONE.

في أسلوب وكالة ناسا الكلاسيكي، يعد الاسم اختصارًا سريعًا لعبارة طويلة المدى: "عمليات تقنية نظام تحديد المواقع المستقل للقمر الشمسي وتجربة الملاحة".

يقع مسار CAPSTONE المطول عند نقطة توازن دقيقة في جاذبية الأرض والقمر حسبما نقل TheNextWeb.

"إن استقرار هذا المدار سيسمح لـ CAPSTONE بالتصرف كما لو كانت ثابتة في مكانها بفعل جاذبية الأرض والقمر؛ قال إلوود أجاسيد، مدير مشروع CAPSTONE في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، لـ TNW ، إنه يتطلب القليل من الطاقة للحفاظ على المحطة أو للمناورة في مدارات أخرى على مدار القمر.

بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، يوفر المدار على شكل تاج مزيدًا من الثبات للبعثات طويلة المدى.

إذا نجح الاختبار، فقد يجعل السفر إلى الفضاء أكثر فعالية من حيث التكلفة وأمانًا.

سيعمل CAPSTONE كطريق لـ Gateway، وهو مكون حاسم في برنامج Artemis، الذي يخطط لإعادة البشر إلى القمر بحلول منتصف عام 2020.

بعد رحلة مدتها ثلاثة أشهر إلى الوجهة المستهدفة، ستقضي المركبة ستة أشهر في الدخول إلى NRHO وصيانته.

يهدف هذا إلى إثبات أن المسار مناسب للبعثات المأهولة.

قال علي لونا جوارنيروس من مركز أبحاث أميس التابع لناسا لـ TNW: "نحتاج إلى معرفة أنه يمكن الحفاظ على هذا المدار بشكل مستقل، وسيقوم CAPSTONE بالتحقق من صحة ذلك".

يوفر الموقع أيضًا منطقة انطلاق مثالية للمهام إلى القمر - وما بعده.